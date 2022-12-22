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2023 yaşlı aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı yüzde kaç zamlanacak? 2023 asgari ücret açıklandı

22.12.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı aylığının 2023 yılında yüzde kaç yükseleceği, 2023 için geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasıyla belli oldu. 22 Aralık saat 12.30 civarı basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” diyerek asgari ücreti duyurdu. Peki yaşlı aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar...

2023 yaşlı aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı yüzde kaç zamlanacak? 2023 asgari ücret açıklandı

Yaşlı aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan düzenli destek ödemeleri arasında yer alıyor. Sene sonunun gelmesiyle tüm vatandaşların gözleri yeni zamlı maaşlara, ödeneklere çevrilmişken, asgari ücretin de açıklanmasıyla yaşlı aylığı araştırmaları hız kazandı. Peki yaşlı aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar...

2023 yaşlı aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı yüzde kaç zamlanacak? 2023 asgari ücret açıklandı

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

Basın açıklamasında, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 2023 için 8 bin 500 TL olacağını duyurdu.

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı üç aylık periyotlarla veriliyor. En son temmuz ayında artan yaşlı aylığı 1.684 TL’ye yükselmişti. Asgari ücrete gelen yüzde 55'lik zammın yaşlı aylığına da gelmesi durumunda yaşlı aylığının 2 bin 610 TL olması bekleniyor.

2023 yaşlı aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı yüzde kaç zamlanacak? 2023 asgari ücret açıklandı

Yaşlılık maaşı üç ayda bir yatar ve mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere senede 4 defa ödenir.

YAŞLILIK MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Yaşlılık maaşı sorgulaması ALO 144 üzerinden telefon ile yapılmaktadır.

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