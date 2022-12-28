Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 2023 yemek ücretine çevrildi. Sodexo, Ticket ve MultiNet ile 51,01 TL + KDV şeklinde günlük yemek ücreti ödeniyor. Bu ücretin yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu. Peki, 2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti kaç TL olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

YENİ YILDA GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

2022 yılında 07.07.2022 tarihli 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre 2022 yılı içerisinde gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 51 TL+ KDV %8 olacak şekilde toplam 55,08 olarak belirlenmişti.

Yeni yılda yemek ücretlerine yapılacak zam oranı henüz belli olmadı. Asgari ücrette yapılan %54.4’lük artışın ardından yemek kartlarında aynı oranda zam beklentisi var.

2023 YEMEK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yemek ücretinin ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

