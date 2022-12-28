FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti kaç TL olacak?

2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti kaç TL olacak?

28.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte zam haberleri de gelmeye başladı. Çalışanlar asgari ücretin ardından şimdi de yemek ücretinin ne kadar olacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda 2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti kaç TL olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti kaç TL olacak?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 2023 yemek ücretine çevrildi. Sodexo, Ticket ve MultiNet ile 51,01 TL + KDV şeklinde günlük yemek ücreti ödeniyor. Bu ücretin yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu. Peki, 2023 yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti kaç TL olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

YENİ YILDA GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

2022 yılında 07.07.2022 tarihli 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre 2022 yılı içerisinde gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 51 TL+ KDV %8 olacak şekilde toplam 55,08 olarak belirlenmişti.

Yeni yılda yemek ücretlerine yapılacak zam oranı henüz belli olmadı. Asgari ücrette yapılan %54.4’lük artışın ardından yemek kartlarında aynı oranda zam beklentisi var.

yemek ücreti3

2023 YEMEK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yemek ücretinin ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BES’te dev değişiklik! 30 bin lira fazla kazandıracak… BES’te dev değişiklik! 30 bin lira fazla kazandıracak…
Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladıPutin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı
Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

EYT'de son karar bugün mü verilecek?

EYT'de son karar bugün mü verilecek?

İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi! ‘Çok fazla tıklama sesi geliyordu’

İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi! ‘Çok fazla tıklama sesi geliyordu’

Petrol piyasası diken üstünde! Ters köşe yaptıran 2023 tahmini: Putin'in kararı sonrası Türkiye kilit ülke olacak

Petrol piyasası diken üstünde! Ters köşe yaptıran 2023 tahmini: Putin'in kararı sonrası Türkiye kilit ülke olacak

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Eski halini görenler hayret etti! Tanınmaz hale gelmiş...

Eski halini görenler hayret etti! Tanınmaz hale gelmiş...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.