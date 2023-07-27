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  4. 2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, tercihler başladı mı, nereden yapılır? Osym.gov.tr giriş ekranı

2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, tercihler başladı mı, nereden yapılır? Osym.gov.tr giriş ekranı

27.07.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri ile ilgili son dakika açıklamasının bugün ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından bugün tercih süreci nihayet başlıyor. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden üniversite tercih listelerini girecekler. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, tercihler başladı mı? YKS tercihleri nereden yapılır? İşte, osym.gov.tr giriş ekranı...

2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF: ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, tercihler başladı mı, nereden yapılır? Osym.gov.tr giriş ekranı

YKS tercihleri kılavuzu 27 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasına yer alıyor. YKS tercihleri bugün başlıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgisini baz alarak tercih yapacaklar. İşte, 2023 YKS tercih süreci ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

ÖSYM'NİN YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

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