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  4. 2024 ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta yapılacak, ne zaman açıklanır? 7 milyon vatandaşı etkileyecek

2024 ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta yapılacak, ne zaman açıklanır? 7 milyon vatandaşı etkileyecek

25.12.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak ve belirlenecek rakam 7 milyon vatandaşı doğrudan toplumun genelini ise dolaylı yoldan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan komisyonda taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta yapılacak, ne zaman açıklanır?

2024 ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta yapılacak, ne zaman açıklanır? 7 milyon vatandaşı etkileyecek

Asgari ücret zammı 2024 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Asgari ücret Temmuz ayında alınan kararla brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olmuştu. 2024 ocak ayı asgari ücret zammı için gözler asgari ücret 3. toplantısının tarihine çevrildi.

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantının 27 Aralık Çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yeni asgari ücretin Cuma gününe kadar açıklanacağını ifade etti.

Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 zammı için oranlara göre beklenen net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL.

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"İŞÇİMİZİN ALACAĞI YÜZDE 37 CEPTE!"

Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, asgari ücret 2024 zam oranın belirlenmesine yönelik görüşmelere değinip şu açıklamayı yaptı:

“Burada taraflar mümkün mertebe en iyi rakamı almak istiyor. Malum enflasyon var. İşçi kesimi ‘geçinemiyoruz, yüksek zam istiyoruz’ diyor. İşverenler de maliyetleri çok arttığı için ‘orta bir seviyede zam’ yapma pazarlığı yapma içerisindeler. Pazartesi ya da Salı gibi 3. Toplantı gerçekleşir. 4. Toplantı sonunda Çarşamba ya da Perşembe gibi de yeni asgari ücret netleşir. Çünkü Aralık ayının sonuna kadar neticelendirilmesi zorunlu. Geçen sene de üçüncü ve dördüncü toplantı arasında sadece birkaç gün vardı. En geç Cuma Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamı açıklayacaktır."

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Uzman isim burada farklı farklı tahminler olduğunu dile getirerek, OVP ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 65’i işaret etti.

2023’ün ikinci 6 ayı için enflasyon beklentisinin yüzde 38’e yakın bir oranda olduğunu kaydeden uzman isim açıklamasında “İşçimizin alacağı yüzde 37 cepte. Neden cepte? Sosyal Güvenlik Yasası’nda ‘biz çalışana asgari ücreti enflasyon seviyesinde veririz’ diyor. Sayın Erdoğan ve Bakan Işıkhan da her zaman bunu zikrediyor. Dolayısıyla yüzde 37 sabit bir rakam." ifadelerini kullandı.

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ENFLASYON RAKAMLARININ ÜZERİNDE REFAH PAYI DA VERİLECEK

Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarının üzerinde refah payı verileceğini belirtti:

“Soru işareti burda gündeme geliyor. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 19 gibi bir rakamda açıklanmıştı. Ama net asgari ücret 2023 rakamı yüzde 34 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 15 gibi bir refah payı ortaya koymuştu. Ben yüzde 45-50 arası 48 bandında olabileceğini tahmin ediyorum. 16.500 ila 17.000 TL arasında bir rakam çıkabilir. Burada farklı senaryolar var.”

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında bir araya geliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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