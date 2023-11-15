2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Açıklamasında "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Katkı getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak.” dedi. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak.

2024'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret zammı Temmuz ayında yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

“Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız."

TÜRK-İŞ ve İTO'DAN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şekip Avdagiç, “Türkiye’deki işletmelerin ciddi boyutta eleman açığı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde işten çıkarma veya işe alımlarda durağanlık sürecine girileceğini düşünmüyorum. Asgari ücret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon olarak dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde belirlenmeli Bu alanda tabii ki çalışanlarında beklentilerini bozmayacak ama piyasanın da dengesini bozmayacak şekilde karar alınmalı” dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Başkanı Ergün Atalay ise bu yıl ilk defa komisyondaki Türk-İş temsilcilerinin başkan hariç tamamının asgari ücretli işçilerden oluşacağını belirtti. Atalay toplantı öncesinde asla rakam konuşmayacaklarını, çünkü rakam konuştuklarında hemen zamların peş peşe gelmeye başladığını söyledi. Atalay, çalışanların en büyük sorunlarından birinin vergi olduğunu dile getirdi. Kısa zaman öncesine kadar ortalama işçi ücretlerinin yüzde 27 vergi dilimine Aralık ayında girdiğini, şimdi ise Mayıs ayında girdiğine dikkat çekti ve, “Vergi diliminde acilen işçi lehine düzenleme yapmak gerekir. Çok kazanandan çok az kazanandan az” talebinde bulundu.





