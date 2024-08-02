2024 ‘Emekliler yılı’ ilan edildi! Ağustos’ta 3 iyi haber verildi! Hepsi bu ay hesaba yatacak

Son dönemlerde emeklilere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları, emeklilerin yüzünü güldürüyor. Artan ekonomik koşullar, enflasyon ve emeklilerin yaşam şartlarını karşılayabilecek ekonominin olmaması nedeniyle, hükümet emekli olsa bile çalışmak zorunda kalan emekliler için yeni bir çalışma başlattı.

Emekliler yılı ilan edilen 2024 yılında, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sağlık, ulaşım, sosyal imkanlar ve kültürel faaliyetler alanında gerekli olan imkanlar sunuluyor. Tam da bu nokta emeklilere Ağustos ayına maaş farkı, promosyon ve ek ikramiye olmak üzere 3 ödeme yapılması planlanıyor.

MAAŞ FARKI, PROMOSYON VE EK İKRAMİYE YAPILACAK

En düşük emekli maaşına yapılan zammın yasalaşmasıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, zam yetişmediği için Temmuz ayında zamsız maaş almıştı.

Temmuz ayında 10.000 TL maaş alan emeklilere, 2.500 TL'lik maaş farkı Ağustos ayında ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, bu ödemeyi Ağustos ayının ilk haftasında alacak.

Maaş farkı, promosyon ve ek ikramiye, emekli tahsis numarasının son hanesine göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hesaplarına yatacak.

EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYAN EMEKLİLERE EK İKRAMİYE İMKANI

SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bankalar, emekli maaşını taşıyan emeklilere faizsiz kredi ve faizsiz taksitli nakit avans olarak ek ikramiye imkanı sunacak.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI DEĞİŞTİ

En düşük emekli maaşının yanı sıra, emeklilere verilen promosyon ücretlerinde de değişikliğe gidildi. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine verilen promosyonlar 20 bin TL'ye kadar yükseldiği görüldü.

Son başvuru tarihi olarak, en geç 30 Ağustos’a kadar başvuruda bulunan emekliler, bu ödemeleri alabilecek.