2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA | Telefondan Yılbaşı Milli Piyango Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı: Hayalleri süsleyen 400 milyonluk büyük ikramiye MPİ sonuçları sıralı tam liste... Amorti!

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sonuçları Sorgulama Ekranı milyonları ekrana kilitledi. 2024'e milyoner olma hayaliyle giren vatandaşlar Milli Piyango Yılbaşı Sonuçlarını, sorgulama ekranı ve online bilet sorgulama sayfasından takip etti. Yılbaşı çekilişi 2023'ün ilk saatlerine kadar sürerken, Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sorgulama Ekranı da yoğun ilgi gördü. Aldıkları çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bilet numaralarını girerek sorgulama yapıyor.

İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, 2024 Mili Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Herkes 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numarayı merak ederken; 40 milyon TL, 4 Milyon TL, 1 Milyon TL, 750 Bin TL başta olmak üzere diğer ikramiyeleri kazandıran numaralar da belli oldu. Peki 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? Amorti rakamalrı neler? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste...

2024 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI SIRALI TAM LİSTE

Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip eden vatandaşlar için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.

400 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN ŞANSLI NUMARA

3550054

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE İSABET ETTİ?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bir tam bilete isabet ettiği ve şanslı biletin online olarak alındığı açıklandı.

AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR 2 VE 7 OLDU!

40 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

6815815, 1367224

4 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0848964,0962537,1932951,2691904,3246808,5663469,

6396573,8315790,9044210, 97227348

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 6117541 6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239 9048347 9997275









