2024'te '7 gün tatil' detayı! Takvim netleşti: 40 gün izin yapabilirsiniz! Öğrenciler, öğretmenler, özel ve kamuda çalışanlar....

Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışan zam hesaplarını yapmaya başladı. Bir yandan yeni yılda alacakları zamlı maaşlarını merak eden çalışanlar, diğer yandan tatil takvimine bakıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları ve daha birçok kişi şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı.

İşte 2024'ün tatil günleri:

2024 YILI TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL

Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.

O yıllık izin takvimi ise şöyle:

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.





