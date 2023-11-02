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2024'te '7 gün tatil' detayı! Takvim netleşti: 40 gün izin yapabilirsiniz! Öğrenciler, öğretmenler, özel ve kamuda çalışanlar....

02.11.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla iki ay gibi kısa bir süre kalırken milyonlarca çalışan bir yandan yeni maaş zammını hesaplarken, diğer yandan da tatil planlarını yapmaya başladı. 2024 yılının resmi tatil takvimini merak eden vatandaşlar için '7 gün' detayı ise dikkat çekti. 2024 tatil günleri takvimine göre çalışanlar yıl içinde bir hafta izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. İşte yeni yıldaki resmi tatil takvimi...

2024'te '7 gün tatil' detayı! Takvim netleşti: 40 gün izin yapabilirsiniz! Öğrenciler, öğretmenler, özel ve kamuda çalışanlar....

Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışan zam hesaplarını yapmaya başladı. Bir yandan yeni yılda alacakları zamlı maaşlarını merak eden çalışanlar, diğer yandan tatil takvimine bakıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve özel sektör çalışanları ve daha birçok kişi şimdiden 2024’te kaç gün resmi tatil olduğunu, resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı.

İşte 2024'ün tatil günleri:

2024 YILI TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

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Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL

Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.

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O yıllık izin takvimi ise şöyle:

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

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