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2024'te zorunlu oluyor! Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar: Alışveriş puanı olarak kullanılabilecek

16.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldığını bildirdi. Bu kapsamda depozito uygulama sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanarak 2024'te zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar deposito iade bedeli olarak alışveriş puanı alacak. Bu puanlar ya karta ya da telefon uygulamasına yüklenerek, alışverişlerde kullanılabilecek.

2024'te zorunlu oluyor! Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar: Alışveriş puanı olarak kullanılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Depozito Yönetim Sistemini, bu yıl içerisinde tamamlayıp, 2024 itibarıyla da zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, depozito yönetim sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde bu yılın "Sıfır Atık Yüzyılı" olacağını belirterek, sıfır atık kapsamındaki projeleri kararlı şekilde yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda depozito yönetim sistemine geçileceğini aktaran Kurum,"Bu yıl itibarıyla 2 bin depozito iade makinesi, 5 bin depozito toplama noktasıyla, en az 7 bin noktada hizmet vereceğiz. Ürünlerimizin barkodlu şekliyle ihale süreçlerini başlattık, inşallah bu yıl içerisinde tüm bu sistemi tamamlayacağız ve 2024 yılı itibarıyla da zorunlu hale getireceğiz" dedi.

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20 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin başlamasıyla geri dönüşüm oranının bu yıl itibarıyla yüzde 27'ye yükseltildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depozito iade makinalarıyla birlikte artık atığını tamamen dönüştüren bir ülke olma yolunda kararlı bir şekilde yürüyoruz. Bu kapsamda önemli kazanımlarımız olacak, yani enerjiden, israftan tasarruf elde edeceğiz. Ham maddelerimizi yeniden üretimde kullanmak suretiyle de üretime ve istihdama katkı sağlamış olacağız. Bu proje kapsamında 100 milyar lira tasarruf ve 20 bin vatandaşımıza da doğrudan istihdam imkanı getirmiş olacağız, bu kapsamda önemli. İklim değişikliği mücadelemize, şehirlerimizin daha yaşanabilir olması adına katkı sunacak bu projeyi, 2023 itibarıyla artık adım adım tüm şehirlerimizde, ilçelerimizde uygulamaya geçireceğiz."

KIZILCAHAMAM'DA PİLOT UYGULAMAYA BAŞLANDI

Bakan Kurum, Kızılcahamam'da ilçe halkının geri dönüştürülebilir ürünlerini, depozito noktalarındaki makinalara iade ettiklerini, böylece bir yandan gelir sağladıklarını diğer yandan da üretim ve istihdama katkıda bulunduklarını anlattı.
Oldukça başarılı giden uygulamayla hem belediyeye hem de vatandaşlara ilave gelir imkanı sağlandığını kaydeden Kurum, "Tasarruf kültürü artık tüm ilçede yaygınlaşmaya başladı, inşallah daha da yaygınlaşacak ve Sıfır Atık İlçesi Kızılcahamam'da başladığımız süreci, tüm Türkiye'de, 81 ilimizde 922 ilçemizde uygulamaya geçireceğiz ve 780 bin kilometrekare vatan toprağında inşallah bu uygulamayı yapacağız, geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak adına." değerlendirmesinde bulundu.

FTH-2439

DEPOZİTO BEDELİ ÖDENECEK

Türkiye'de yıllık yaklaşık 50 milyar tek kullanımlık içecek ambalajı piyasaya sürülüyor. Bunların çevre sorunu olmaktan çıkması ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Depozito Yönetim Sistemi'nin işleyişi Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanacak.

Bakanlıkça belirlenen belirli bir depozito bedeli alınacak, bu bedel ürünlerin kullanılması sonrasında iade edilecek ve depozito bedeli geri ödenecek. Vatandaş ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer toplama noktalarına yönlendirilecek, depozito bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek. İade bedeli alışveriş puanı olacak ve bu puanlar ya karta ya da telefon uygulamasına yüklenerek, vatandaşların alışverişlerinde kullanabilmeleri sağlanacak. Türkiye genelinde bu yıl itibarıyla kademeli olarak işlemeye başlayacak sistem, 2023'ün sonuna kadar tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırılacak.

37 BİN TON SERA GAZI EMİSYONU AZALTILACAK

Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesiyle ilk etapta 20 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak. 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltılacak. 1,3 milyar kilowatsaat enerji, 3,6 milyon varil petrolden tasarruf sağlanacak.

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