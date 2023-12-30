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  4. 2024 yılı MTV'si belli oldu! Önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

2024 yılı MTV'si belli oldu! Önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

30.12.2023 19:00 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılında, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

2024 yılı MTV'si belli oldu! Önceki yıla oranla yüzde 58 zamlandı

Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.

mtv2

İşte yeni MTV fiyatları;

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