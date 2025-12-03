FİNANS

2025 aralık kira artış oranı açıklandı: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Aralık 2025 dönemi için geçerli olacak kira artış oranı netleşti. Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip bu oran, 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak hesaplandı.

Cansu Akalp

Kasım Ayı Enflasyon Verileri Işığında Yeni Kira Zam Oranı Belli Oldu

Aralık 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlendi. Konut ve iş yeri kiraları için uygulanacak olan tavan zam oranı, son bir yıldır olduğu gibi enflasyon oranına endeksli olarak hesaplandı. Açıklanan verilere göre, Aralık ayında kira sözleşmesi yenilenecek olanlar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı %35,91 olarak tespit edildi.

Bu oran, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve kira ödemeleri bütçelerinde önemli bir yer tutan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Yüksek enflasyon ortamında kira artışlarının kontrol altında tutulması, hem kiracıların korunması hem de ev sahiplerinin haklarının gözetilmesi açısından hassas bir denge gerektiriyor. Hükümetin bu konudaki politikaları ve yasal düzenlemeleri, piyasayı doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar, kira artış oranının belirlenmesinde kullanılan enflasyon verilerinin doğruluğu ve güncelliği konusunda farklı görüşler belirtiyor. Bazı ekonomistler, TÜİK verilerinin gerçek enflasyonu tam olarak yansıtmadığını ve bu durumun kiracıların aleyhine sonuçlar doğurabileceğini savunuyor. Diğer yandan, ev sahipleri de artan maliyetler ve emlak vergileri karşısında kira gelirlerinin yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Kira artış oranının belirlenmesi sürecinde, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin menfaatlerini koruyacak adil ve şeffaf bir mekanizma oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, bağımsız denetim kuruluşlarının enflasyon verilerini değerlendirmesi ve farklı senaryolar üzerinden kira artış oranları için öneriler sunması, piyasada daha dengeli bir ortamın oluşmasına katkı sağlayabilir.

Ayrıca, kira sözleşmelerinin daha uzun süreli yapılması ve kira bedellerinin belirli periyotlarla güncellenmesi, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçebilir. Bu tür düzenlemeler, hem kiracıların uzun vadeli planlama yapabilmesine olanak tanırken, hem de ev sahiplerinin gelirlerini istikrarlı bir şekilde elde etmelerini sağlayabilir.

Aralık 2025 kira artış oranı %35,91 olarak belirlenirken, bu oranın hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli sonuçları olacak. Tarafların haklarını koruyacak ve piyasada dengeyi sağlayacak adil çözümlerin bulunması, ekonomik istikrarın sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahip.

