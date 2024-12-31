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2025 büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi bilete isabet etti?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.12.2024 12:00
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Büyük ikramiye nereye, hangi ile ve kime çıktı gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Yeni yıla zengin olma hayaliyle giren ve Milli Piyango çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, 2025 yılbaşı çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Tamamı dağıtım garantili olan yılbaşı ikramiyesi bu yıl 600 milyon TL olarak duyuruldu. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2025 büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye kime, hangi bilete isabet etti?

2025 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olurken, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Yeni yıla zengin olma hayaliyle girenler büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete, numaralara isabet etti? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konuya dair tüm detaylar...

BÜYÜK İKRAMİYE BU YIL NEREYE, HANGİ İLE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.30'da gerçekleşecek.

Millipiyangoonline.com ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak yılbaşı çekilişi küçük ikramiyelerle başlayarak büyük ikramiye çekilişine doğru ilerleyecek.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiyenin tam 600 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet'ten kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı.

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