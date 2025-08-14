FİNANS

2025'in 3. Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşiyor! TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan önemli açıklamalar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın önderliğinde yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısı bugün gerçekleşiyor. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı yakından takip ediliyor. İşte bugün gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında öne çıkanlar...

Yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısı İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor. Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yıl sonu enflasyon hedeflerinden, ekonomik gelişmelere kadar pek çok önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.

22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında ise Başkan Karahan, "Enflasyon beklentileri sıkı para politikasında duruşumuzu devam ettirmemiz gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullanmıştı.

SABİT BIRAKILMIŞTI

Ayrıca önceki toplantıda yıl sonu enflasyon hedefleri sabit bırakılmıştı. Tahminler ise şu şekildeydi:

  • 2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde 25
  • 2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİN: Yüzde 12
  • 2027 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde:8

Başkan Karahan'ın bugün gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını sıkı bir şekilde almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikasıyla talep koşullarının dezenflasyonist etkisi arttı. Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz.

Küresel ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik riskler yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel büyüme görünümü yılbaşına kıyasla halen zayıf seyrediyor.

Enerji emtia fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı. Endüstriyel metal fiyatlarında tarife etkileriyle artışlar gösterdi. Faiz indirim süreçleri Nisan ayından sonra da ülkeler genelinde devam etti.

Yüksek borçluluk nedeniyle tahvillerle ilgili risk algısı göreli olarak arttı. Portföy tercihlerinin hisse senetlerine yöneldiğini görmekteyiz.

Türkiye'de talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor. Özel tüketimin büyümeye katkısı geriledi. Kompozisyondaki normalleşme büyüme verileri çeyreklik bazda incelendiğinde de görülüyor.

İkinci çeyrekte üretim göstergeleri genel olarak ılımlı seyretti. Manşet işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte tarihsel ortalamalarının altında.

2025 yılının ilk çeyreğinde özel tüketimin büyümesi yavaşladı. Özel tüketimin büyümeye katkısının belirli olarak gerilediğini görüyoruz. Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonu daha dengeli hale geldi. Özel tüketimin büyümeye katkısının belirli olarak gerilediği görülüyor.

Temmuz ayına ilişkin geçici veriler dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ediyor. Bu görünüm altında cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte %1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz.

İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin büyümesi yavaşladı. Anket bazlı göstergeler sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. 2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, finansal piyasalardaki oynaklıklara ve jeopolitik gelişmelere karşın kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

ENFLASYON

2024 Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son Rapor döneminden bu yana enflasyon, tahmin ettiğimiz orta noktanın üzerinde olmakla birlikte, öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti. Ağustos öncü verileri bunun devamına işaret ediyor. Enflasyon ana eğilimin üç aylık hareketli ortalamalarını incelediğimizde kademeli yavaşlama eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.
Tüketici enflasyonu temmuzda, 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşük kaydetti; Ağustos öncü verileri eğilimin devamına işaret ediyor. Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de, hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

Son 3 ayda enflasyon öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.

Zirai dona rağmen gıda enflasyonunda yavaşlama görüyoruz. Diğer gıda gruplarında yavaşlama da destekleyici oldu. Olumsuz hava koşulları gıda fiyatlarında riski artırıyor.Kuraklık gıda enflasyonunda riskleri artırıyor.

Enflasyon beklentileri tüm sektörlerde geriledi. Net bir mesaj var: Sıkı para politikasını sürdürmeye ve dezenflasyon sürecinde olmaya devam ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
