FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2025’in trafik cezaları ne kadar? Hepsine yüzde 50 zam gelecek... Kırmızı ışık, cep telefonu, drift, aşırı hız...

2025’in trafik cezaları ne kadar? Hepsine yüzde 50 zam gelecek... Kırmızı ışık, cep telefonu, drift, aşırı hız...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.11.2024 07:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle %43.93 olarak kesinleşirken, 2025 trafik cezaları da belli oldu. Yeni yılda bu rakamla doğru orantılı olarak yılbaşında trafik cezaları da neredeyse yüzde 50 zamlanacak. Peki kırmızı ışıkta geçmenin, drift atmanın, aşırı hız yapmanın ve trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası ne kadar olacak? İşte 2025 trafik cezaları...

2025’in trafik cezaları ne kadar? Hepsine yüzde 50 zam gelecek... Kırmızı ışık, cep telefonu, drift, aşırı hız...

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 arttı. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle %43.93 olarak kesinleşti.

2025'TE TRAFİK CEZALARI YÜZDE 50 ZAMLANACAK

Bu rakamla doğru orantılı olarak yılbaşında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretleri neredeyse yüzde 50 zamlanacak.

FASFAG

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN CEP TELEFONUYLA KONUŞAN YANDI

Halk TV'de yer alan habere göre; zamlı rakamlara göre yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin veya cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 liraya yükselecek. Trafik magandalarının muhatıp olduğu makas atmanın cezası 9 bin 267 liraya yükselirken drift atmak ise 46 bin 392 lira oldu.

İşte zamlı trafik cezası tarifesi;

FSDGSG

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
polis trafik cezası
En Çok Okunan Haberler
Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

2025’in trafik cezaları belli oldu!

2025’in trafik cezaları belli oldu!

Artık e-Devlet'ten yapılacak

Artık e-Devlet'ten yapılacak

Bunu yapan artık 96 bin TL ödeyecek

Bunu yapan artık 96 bin TL ödeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.