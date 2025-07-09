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2025 kimlik yenileme harcı ne kadar?

Her Türk vatandaşının sahip olmakla ve üzerinde taşımakla yükümlü olduğu T.C. kimlik kartları hem Türkiye’de hem de yurt dışında geçerliliğini korumaktadır. Kimlik kartları ilk kez 1927 yılında kullanılmaya başlandığından bu yana çeşitli değişimler ve gelişmeler yaşamıştır.

2025 kimlik yenileme harcı ne kadar?
Ferhan Petek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilir. Yurt içinde nüfus müdürlükleri, diğer ülkelerde ise Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri kimlik kartı verme yetkisine sahiptir. Her Türk vatandaşı doğduğu andan itibaren nüfus müdürlüğüne kayıt ettirilmeli ve ismine kimlik kartı çıkartılmalıdır.

Osmanlı döneminden bu yana kullanılan kimlik kartları çeşitli dönemlerden geçmiş, gelişmiş ve değişmiştir. İkinci Abdülhamit zamanında nüfus işleri Dahiliye nezaretine bağlı olarak yürütülmüştür. Ancak o dönemde verilen belgeler tezkeredir ve günümüz kimlik kartları gibi bir nüfus kaydına dayalı olarak verilmemiştir.

Günümüzde ise hem yurt içinde hem de yurt dışında geçerliliği bulunan ve kullanımı zorunlu olan çipli kimlik kartları kullanılmaktadır. Yeni model biyometrik çipli kimlik kartları, 2007 yılında yayınlanan başbakanlık genelgesi kapsamında çalışmaları başlatılmış ve TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından geliştirilmiştir.

Yeni tip çipli kimlik kartlarını sahip olduğu özelliklerden bazıları şunlardır:

  • Kredi kartı boyutlarındadır.
  • 10 yıl kullanım ömrü bulunur.
  • Çok faktörlü doğrulama özelliği ile daha güvenli hale getirilmiştir.
  • Rol tabanlı erişim mekanizması bulunmaktadır.
  • Sürücü belgesi olarak da kullanılmaktadır.
  • Kişiler elektronik imzalarını kimliklerine entegre edebilmektedirler.

Hala eski tip kimlik kartı kullananların yeni tip çipli kimlik kartına geçmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu işlem için randevu alınmalı ve belirlenip açıklanan tutarların ilgili ve yetkili kurumlara ödenmiş olması gerekir. Kimlik başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Randevular sadece internet üzerinden değil telefon ile de alınabilmektedir. Bunun için Alo 199 çağrı merkezi aranarak randevu alma işlemi gerçekleştirilebilir.

2025 kimlik harcı ücreti ne kadar?

Kimlik yenileme harcı olarak belirlenen tutarların yatırılması yeni tip kimlik kartı alabilmek için gerekli olan işlemler arasında yer almaktadır. 2025 yılı için kimlik harcı tutarları belirlenerek açıklanmış ve Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Buna göre 2025 yılı için belirlenen kimlik harcı ücretleri kimliğin alınma nedenine göre değişiklik gösterir. Ücretler şu şekildedir:

T.C. KİMLİK KARTI BEDELİ

Başvuru Nedeni Ücret
Kanuni Bildirim Süresi Dışında Doğum nedeniyle Düzenlenen Kimlik Kartı 185,00 TL
Değiştirme Nedeniyle Düzenlenen Kimlik Kartı 185,00 TL
Nüfus Cüzdanının Kaybı Nedeniyle Düzenlenen Kimlik Kartı 185,00 TL
Yeni Kimlik Kartının Kaybı Nedeniyle Düzenlenen Kimlik Kartı 370,00 TL
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