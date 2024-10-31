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2025 programına emekliler de girdi... Enflasyona göre zam masada!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 08:14
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2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok maddenin bulunduğu bu programda emeklilere de ayrıca yer verildi. Ocak ayına yaklaşıldıkça maaşlar hakkında tartışmalar sürerken bu Program ile beraber SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yeni düzenlemenin yapılacağı bilgisine yer verildi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz ayında, önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre zam yapılacak.

2025 programına emekliler de girdi... Enflasyona göre zam masada!

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlanarak yeni yılda nelerin yapılacağına karar verilmiş oldu. Emekliler ile ilgili yapılacak olan düzenlemeler ise dikkat çekti. Buna göre, Yıllık Program'da ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2025 yılı Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplu sözleşme hükümlerine göre 2025 yılının Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılacak, ayrıca enflasyon farkları da ilave edilerek maaşlar düzenlenecek.

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SGK'NIN GELİR VE GİDERİ NE KADAR GÖRÜLDÜ?

Yayımlanan programda, 2025 yılında SGK’nın toplam gelirlerinin 4.688,2 milyar TL, toplam giderlerinin 5.240 milyar TL ve gelir-gider açığının 551,8 milyar TL olması öngörülürken, GSYH’ya oran olarak ise gelirlerin yüzde 7,6, giderlerin yüzde 8,5 ve açığın yüzde 0,9 olması hedefine yer verildi.

2025 yılında SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere toplam 2.188 milyar TL tutarında ve GSYH’nın yüzde 3,6’sı oranında bütçe transferi yapılması tahmin edildi.

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2025 YILINDA FON'DAN 169 MİLYAR TL FAZLALIK BEKLENİYOR

2025 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 0,3’ü prim gelirleri, yüzde 0,1’si faiz gelirleri ve yüzde 0,1’i devlet katkısı olmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam gelirlerinin de yüzde 0,6 olması hedefleniyor. Fonun toplam giderlerinin ise GSYH’nın yüzde 0,3’ü oranına ulaşmasının beklendiğinin ifade edildiği programda “Bu çerçevede, Fon’un gelir-gider dengesinin 2025 yılında 169,2 milyar TL fazla vereceği, böylece toplam Fon varlığının 496,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir” denildi.

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Zam emekli 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
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