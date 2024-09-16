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2025'te 14 gün yerine 45 gün tatil yapabilirsiniz! İşte tüm çalışanları ilgilendiren o izin yöntemi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.09.2024 10:04
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Çalışanlar şimdiden resmi tatilleri, bayramları ve yıllık izinlerini hesaba katarak ne kadar tatil yapabileceğini hesaplamaya başladı. 2025 yılında resmi ve dini tatillerin toplamı (arefe günleri hariç) 14 gün olacak. 2025'te bayram tatillerinin hafta sonuna, resmi tatillerin de hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle alışılan uzun tatilleri kapsamıyor olsa da tatil planı yapmak isteyenler için hala imkan var. İşte kalem kalem hesaplandığında çalışanların kullanabileceği izinler...

Çalışanların her sene en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de resmi tatillerin ve bayramların hangi güne denk geldiği. Çünkü o tatillerin ekstra izin alınarak tatil uzun tatillere dönüştürülmesi mümkün olabiliyor. Resmi tatillerde 2-4 gün izin birleştirenler toplamda 15 gün yıllık izin kullanıp 45 gün tatil yapabilecekler. İşte tatillerin nasıl uzatılabileceğiyle ilgili o hesaplamalar ve yöntemler...

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YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı (1 Ocak) Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tatili ister günübirlik gezilerle değerlendirilir, istenirse de hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük uzun bir tatile çevrilebilir.

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2025 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili, 1 Nisan Salı günü bitiyor. Bu tatili daha uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler, haftanın kalan 3 gününü de izin alarak 9 günlük bir tatile çıkarabilir.

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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan hafta ortasına denk geliyor. İsteyenler hafta başı 2 gün izin alıp bu bayramı 5 günlük uzun bir tatil haline getirebilirler.

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1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs 2025 yılında perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de 1 günlük izin alınarak bu tatil de 4 günlük biraz daha uzun bir tatile dönüştürülebilir.

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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Böylece izin kullanmaya gerek kalmadan 3 günlük kısa bir tatil planlamak mümkün olacak.

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2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (6-9 HAZİRAN)

2025 yılında Kurban Bayramı cuma günü başlıyor. Ancak bu bayramı da uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler 4 gün izin alıp 9 günlük bir tatil yapabilecekler.

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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor. Çalışanların pazartesi günü de izin alması halinde, 4 günlük bir tatil elde etmeleri mümkün olacak.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu planı yapmak isteyenlerin kullanacağı kısa bir tatil olarak görünüyor.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Ancak isteyenler hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük daha uzun bir tatil yapabilirler.

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tatil çalışan izin
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