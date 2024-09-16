2025'te 14 gün yerine 45 gün tatil yapabilirsiniz! İşte tüm çalışanları ilgilendiren o izin yöntemi

Çalışanların her sene en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de resmi tatillerin ve bayramların hangi güne denk geldiği. Çünkü o tatillerin ekstra izin alınarak tatil uzun tatillere dönüştürülmesi mümkün olabiliyor. Resmi tatillerde 2-4 gün izin birleştirenler toplamda 15 gün yıllık izin kullanıp 45 gün tatil yapabilecekler. İşte tatillerin nasıl uzatılabileceğiyle ilgili o hesaplamalar ve yöntemler...
Yılbaşı (1 Ocak) Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tatili ister günübirlik gezilerle değerlendirilir, istenirse de hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük uzun bir tatile çevrilebilir.
30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili, 1 Nisan Salı günü bitiyor. Bu tatili daha uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler, haftanın kalan 3 gününü de izin alarak 9 günlük bir tatile çıkarabilir.
23 Nisan hafta ortasına denk geliyor. İsteyenler hafta başı 2 gün izin alıp bu bayramı 5 günlük uzun bir tatil haline getirebilirler.
1 Mayıs 2025 yılında perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de 1 günlük izin alınarak bu tatil de 4 günlük biraz daha uzun bir tatile dönüştürülebilir.
19 Mayıs, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Böylece izin kullanmaya gerek kalmadan 3 günlük kısa bir tatil planlamak mümkün olacak.
2025 yılında Kurban Bayramı cuma günü başlıyor. Ancak bu bayramı da uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler 4 gün izin alıp 9 günlük bir tatil yapabilecekler.
15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor. Çalışanların pazartesi günü de izin alması halinde, 4 günlük bir tatil elde etmeleri mümkün olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu planı yapmak isteyenlerin kullanacağı kısa bir tatil olarak görünüyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Ancak isteyenler hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük daha uzun bir tatil yapabilirler.