2025’te Türk sanayi sektöründen 194,8 milyar dolar ihracat rekoru

Küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı zorlu bir süreçte Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif bir şekilde ayrışmayı başardı.

Türkiye ticaret diplomasisi alanında yaptıkları faaliyetlerde de atağa kalkalarak 2025 yılında 109 ülke ile 215 toplantı ve görüşme yaptı.

İhracatçıların en çok ihtiyaç duyduğu finansman ve bunun maliyetini düşürme noktasında önemli çalışmalar yapılması da Türkiye'nin ihracatta geçen yıl rekorlara imza atmasını sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasının da destekleriyle 2025 yılında ihracatçılara Türk Eximbank üzerinden 54 milyar dolar ihracat finansman desteği sağlanırken, bu desteklerle sanayi sektörü de ihracatta atağa kalktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara yükseldi.

Türk sanayi sektörü de 2025 yılında 194,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artan sanayi ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 82 oldu.

Türk sanayi sektörünün 2024 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 81,3 seviyesindeydi.

SANAYİ BÜNYESİNDEKİ 6 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 15 sektörden 6'sı 2025'te ihracat rekoru kırdı.

Söz konusu dönemde, otomotiv endüstrisi 41,5 milyar dolar, elektrik ve elektronik 17,7 milyar dolar, mücevher sektörü 7,9 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi 10 milyar dolar, iklimlendirme sanayisi 7,4 milyar dolar, gemi yat ve hizmetleri de 2,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

2025 yılında savunma ve havacılık sanayisi yüzde 48,8, gemi yat ve hizmetleri yüzde 17,4, otomotiv endüstrisi yüzde 11,6, elektrik ve elektronik sektörü yüzde 6,4, mücevher sektörü yüzde 5,8 ve iklimlendirme sanayisi de yüzde 3,5 ihracat artışı kaydetti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ALMANYA'YA İHRACATI 6,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde ülkelere bakıldığında Almanya'ya otomotiv endüstrisi 6,6 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayisi 772,8 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1,7 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirliklerine mücevher sektörü 2,9 milyar dolarlık, Norveç'e gemi yat ve hizmetleri 399,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır