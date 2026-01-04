FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2025'te Türkiye'nin en çok ürettiği kesme çiçek: Karanfil zirvede!

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 41,3 payla karanfil olurken, üretimi bir önceki yıla kıyasla en fazla artan çiçek ise yüzde 58,4 ile sümbül olarak öne çıktı.

2025'te Türkiye'nin en çok ürettiği kesme çiçek: Karanfil zirvede!

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi, geçen yıl 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 5,8 düşüş kaydederek 1 milyar 331 milyon 709 bin 272 adede geriledi.

Karanfil, bu dönemde 41,3 pay ve 827 milyon 699 bin 310 adetle Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek oldu. Karanfil, üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.

Bu dönemde sümbül üretimi yüzde 58,4 artarak 1 milyon 438 bine çıktı. Böylece sümbül, 2025'te üretimi en çok artan kesme çiçek olarak dikkati çekti.

Sümbülden sonra üretiminde en fazla artış görülen kesme çiçek, glayöl oldu. Bu çiçeğin üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 3 milyon 158 bin 650 adede ulaştı. Glayöl üretiminin kesme çiçekler içindeki payı da yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Lisyantusun üretimi bu dönemde yüzde 16,5 artışla 18 milyon 290 bin 350'ye, nergis üretimi de yüzde 13,6 artışla 43 milyon 568 bin adede çıktı.

EN FAZLA ÜRETİM DÜŞÜŞÜ "ALTINBAŞAK"TA

Üretiminde geçen yıl en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 35,1 ile "altınbaşak" olarak bilinen "solidago" oldu. Bu çiçekten 2025'te 20 milyon 910 bin 200 adet üretildi.

Söz konusu çiçeği yüzde 8,2'lik azalışla "gelin çiçeği" olarak bilinen "gypsophilla" izlerken, bu çiçeğin üretimi 42 milyon 232 bin 140 adet olarak kaydedildi.

Kesme gül üretimi de yüzde 5,7 pay ve 114 milyon 431 bin 167 adetle üretimde ikinci sırada yer alırken, söz konusu üretim geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 azalış gösterdi.

Orkide üretimi ise değişim göstermeyerek 2 milyon 870 bin 300 adet olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nisan ayında sona erecek! Yarısı tamamlandı: Yüzleri güldürdüNisan ayında sona erecek! Yarısı tamamlandı: Yüzleri güldürdü
Noel ve yılbaşı hediyeliklerinde ihracat 500 milyon dolara ulaştıNoel ve yılbaşı hediyeliklerinde ihracat 500 milyon dolara ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
karanfil tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.