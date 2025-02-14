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  4. 2025 yılı emekli bayram ikramiyesinde 3 formül! Tüm hesaplar masada; SSK ve Bağkur emeklilerinin talebi ise belli…

2025 yılı emekli bayram ikramiyesinde 3 formül! Tüm hesaplar masada; SSK ve Bağkur emeklilerinin talebi ise belli…

14.02.2025 09:25
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Bayram ikramiyesine zam sinyalini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Yapılan açıklamanın ardından da milyonlarca emekli hesap kitap yapmaya başladı. İkramiye için konuşulan üç formül ortaya çıktı. Emekliler ise artık 3 binin, 5 binin hesabının yapılmamasını isteyerek taleplerini açık açık duyurdular. İşte emekli bayram ikramiyesinde konuşulan rakamlar…

2025 yılı emekli bayram ikramiyesinde 3 formül! Tüm hesaplar masada; SSK ve Bağkur emeklilerinin talebi ise belli…

2025 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Şu an rakam söylemek için çok erken” diyerek zam yapılacağına ilişkin ilk sinyali vermişti.

Milyonlar yeni emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken 3 formül üzerinde duruluyor. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayata geçirilmişti. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alıyorlar. Geçen yıl ise emeklilerin hesabına bu kapsamda toplam 6 bin lira para yatırılmıştı.

Bayram ikramiyelerinde beklenen artışla ilgili Bakan Işıkhan “Ekonomi kurmaylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra bununla ilgili değerlendirme yapacağız” demişti. İşte bu açıklama sonrası milyonlar yeniden hesap yapmaya başladı.

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İŞTE BAYRAM İKRAMİYESİNDE MASADA OLAN 3 FORMÜL

Geçen sene ikramiye tutarı yüzde 50 zamla 3 bin liraya yükseltilmişti bu senede aynı oranda artış olursa yeni ikramiye 4 bin 500 liraya çıkacak. Konuşulan bir diğer formül ise ikramiyenin enflasyon oranında artması emekliye Ocak ayında yüzde 15,75 zam yapılmıştı. İşte bu oran ikramiyelere yansıtılırsa yeni rakam 3 bin 500 seviyesine çıkacak.

Son formül ise yıllık enflasyon… 2024 enflasyonu yüzde 44,8 olarak açıklanmıştı. Bu oranın ikramiyeye yansıtılması da konuşuluyor. Bu da ikramiye tutarını 4 bin 300 liranın üzerine çıkarıyor.

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EMEKLİLERİN İKRAMİYE TALEBİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan ise emekli ikramiyesinde artık 3 binin, 5 binin hesabının yapılmaması gerektiğini savunarak “İkramiye en düşük emekli maaşına endekslensin. Bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek yıl buna göre ayarlansın, tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor” ifadelerini kullandı.

Mynet Anket Emekli Bayram İkramiyesi Sizce Ne Kadar Olmalı?
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3.500 TL olmalı
4.500 TL olmalı
4.300 TL olmalı
En düşük emekli maaşına endekslensin
Bu anket 11 saat 45 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Zam Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli
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