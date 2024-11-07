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2025 yılı KYK bursu ne kadar olacak? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği o rakam… 5 bin lira teklifi

07.11.2024 07:48
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan 2 bin TL’lik burs ve kredi tutarı her yıl asgari ücret artışı birlikte enflasyon oranına göre hükümet tarafından yeniden belirleniyor. 2025 yılında da KYK burs ve kredi tutarı bu oranlar dikkate alınarak yeniden yükselecek. İşte 2 bin lira olan ödemenin ne kadar olacağına ilişkin merak edilen o rakamın detayları…

2025 yılı KYK bursu ne kadar olacak? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği o rakam… 5 bin lira teklifi

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği 2025 yılı KYK burs ve kredi ödeme miktarı netleşmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 bütçesinde yer alan rakamlara göre, burs ve kredilere yüzde 30 civarında bir artış olabileceği belirtildi.
Üniversite öğrencilerine verilen 2 bin liralık kredi ve burs desteğinin 2025 yılında 2 bin 500 -2 bin 600 lira arasında bir rakama çıkarılacağı öğrenildi.

MUHALEFET 5 BİN LİRAYA ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet partileri, 2 bin liralık burs ve kredi desteğinin 5 bin liraya çıkarılmasını istedi, ancak bu konuda verilen önerge kabul görmedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredilerdeki artış konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Burs desteğinden 630 bin, kredi desteğinden ise 900 bin civarında üniversite öğrencisi yararlanıyor. Bakan Bak, kredi borcunun geri ödemesindeki endeks ve gecikme faizi uygulamasının kaldırıldığı 3 Kasım 2022’den bu yana 30 milyar 478 milyon liralık borcun silindiğini de açıkladı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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KYK Zam burs kredi
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