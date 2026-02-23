2025 Yılında En Çok Yükselen Yatırım Araçlarını Doğru Bilebilecek misin?

1/8
2025 yılında en yüksek yıllık getiriyi hangi yatırım aracı sağladı?
2/8
2025’te yatırımcılar için sıradışı yükseliş gösteren değerli metal hangisidir?
3/8
2025’te Borsa İstanbul’un genel endeks getirisi yaklaşık ne kadardı?
4/8
Aşağıdaki dövizlerden hangisi 2025’te en çok değer kazandı?
5/8
2025’te Türk yatırımcıların şaşırdığı yatırım aracı hangisidir?
6/8
2025 boyunca en kötü performans gösteren yatırım aracının aşağıdakilerden hangisi olduğu tahmin edilir?
7/8
Yıllık getiri sıralamasında “geleneksel güvenli liman” olarak da adlandırılan araçlar arasında hangisi 2025’te ciddi kazanç sağladı?
8/8
Aşağıdaki stratejilerden hangisi 2025’te yatırımcılar arasında popüler hale geldi?
Tüm portföyü nakitte tutmak
Sadece kısa vadeli hisse al-sat yapmak
Pasif ve çeşitlendirilmiş fonlara yönelmek
Dövize hiç yatırım yapmamak