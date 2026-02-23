FİNANS

2025 Yılında En Çok Yükselen Yatırım Araçlarını Doğru Bilebilecek misin?

2025, yatırım tarafında ezber bozan bir yıl oldu. Herkesin güvenli sandığı bazı araçlar yerinde sayarken, pek de akla gelmeyen bazı alanlar ciddi yükselişler yaşadı. Manşetleri takip edenle gerçekten tabloyu okuyan arasındaki fark da tam bu noktada ortaya çıktı. Peki sen hangisindesin? Bu testte 2025 yılında en çok yükselen yatırım araçlarını ne kadar doğru takip ettiğini ölçüyoruz. Şansına değil, bilgine güveniyorsan, bakalım piyasa seni ne kadar şaşırtacak.

Bu Yatırım Araçlarını Bilebilecek misin?

1/8

2025 yılında en yüksek yıllık getiriyi hangi yatırım aracı sağladı?

Borsa endeksi (BIST 100)
Dolar/TL kuru
Altının gram fiyatı
Mevduat faizi
2/8

2025’te yatırımcılar için sıradışı yükseliş gösteren değerli metal hangisidir?

Platin
Gümüş
Uranyum
Demir
3/8

2025’te Borsa İstanbul’un genel endeks getirisi yaklaşık ne kadardı?

%2
%14
%50
%80
4/8

Aşağıdaki dövizlerden hangisi 2025’te en çok değer kazandı?

ABD doları (USD)
Japon yeni (JPY)
Sterlin (GBP)
İsviçre frangı (CHF)
5/8

2025’te Türk yatırımcıların şaşırdığı yatırım aracı hangisidir?

Değerli taşlar
Startup finansmanları
Yabancı emlak
Fon
6/8

2025 boyunca en kötü performans gösteren yatırım aracının aşağıdakilerden hangisi olduğu tahmin edilir?

Kripto paralar
Dolar
Borsa endeksi
Altın
7/8

Yıllık getiri sıralamasında “geleneksel güvenli liman” olarak da adlandırılan araçlar arasında hangisi 2025’te ciddi kazanç sağladı?

Hazine bonoları
Altın
Konut
Startup hisseleri
8/8

Aşağıdaki stratejilerden hangisi 2025’te yatırımcılar arasında popüler hale geldi?

Tüm portföyü nakitte tutmak
Sadece kısa vadeli hisse al-sat yapmak
Pasif ve çeşitlendirilmiş fonlara yönelmek
Dövize hiç yatırım yapmamak
