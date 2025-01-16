2025 zammına hazır olun! 'Kaçınılmaz' diyerek duyurdu: Doğal gaz ve elektrik faturaları artacak

Doğal gaz ve elektrik faturalarında yeni uygulamaya geçildi, söz konusu düzenleme ile devletin hane halkı için fatura desteği devam edecek ancak yüksek tüketim yapanlar için sübvansiyon kaldırılacak ve maliyetler olduğu gibi faturaya yansıtılacak.

Şubat itibarıyla 417 kilovatsaatin, yani 1050 liranın üzerindeki elektrik faturasına gerçek maliyet yansıtılacak. Doğal gaz için de benzer bir uygulama söz konusu olacak. Bakan Bayraktar, "Doğal gaz biraz daha komplike. Ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Söz konusu yeni düzenleme sonrası herkes "Doğal gaz ve elektrik faturalarına zam mı gelecek?" sorusuna yanıt ararken; Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, hadiseye farklı bir açıdan yaklaştı.

Devletin 2024 yılında artan doğal gaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar lira zararını karşıladığını söyledi.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara, 2025’te de bu rakamın en az 400 milyar lira olacağını ifade etti.

"ZAM KAÇINILMAZ GÖZÜKÜYOR"

X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda Hakan Kara, “Bir noktadan sonra elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor” değerlendirmesi yaptı.