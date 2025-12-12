2026 asgari ücret zam pazarlığı öncesi hükümetten açıklama! 'Denge' vurgusu

2026 asgari ücret zammı için kritik gün geldi, ilk toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işveren tarafına "Elinizi taşın altına koyun" çağrısını yaparken hükümet kanadından dakikalar kala açıklama geldi.

HÜKÜMET KANADINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında 'denge' vurgusu yaptı.

DİKKAT ÇEKEN 'DENGE' VURGUSU

Yılmaz, asgari ücret konusunda, "Bir denge noktası bulmak önemli. Aşırılıklar her zaman zararlıdır; önemli olan dengeyi, yani orta noktayı bulmaktır” açıklamasını yaptı.

Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmazsa toplantıya katılmayacağını bildirmişti.