2026 asgari ücretini açıkladı! 'Tüm dengeleri bozacaksınız' Gözler 7 Kasım Cuma'da

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı, yıl sonu enflasyon tahmini, enflasyon raporu toplantısı... 2025'in tamamlanmasına son 2 ay kala ekonomi dünyasında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 7 Kasım Cuma günü Merkez Bankası yılın son enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirecek. Ayrıca, Ocak ayında asgari ücretin ne kadar olacağı da merak ediliyor. PCF Kurucu Ortağı Fatih Keresteci, asgari ücretten yıl sonu enflasyonuna kadar kritik açıklamalarda bulundu.

Ezgi Sivritepe

Yılın son aylarında ekonomi dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün Ekim enflasyonunun açıklanması ile yıl sonu enflasyonu için tahminlerde kesinlikler oluşmaya başladı. Ayrıca, Merkez Bankası'nın düzenleyeceği yıl sonu enflasyon raporu toplantısı için de öngörüler aktarılmaya başlandı. Bunların yanı sıra, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret için rakam da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
DEZENFLASYON SÜRECİ NEDEN YAVAŞLADI?

Cnbc-e'ye konuk olan PCF Kurucu Ortağı Fatih Keresteci, ekonomi dünyası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Keresteci, dezenflasyon sürecinin yavaşlama nedeni ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi biz 2 yıldır enflasyon sorununu çözmekle uğraşıyoruz. Başlangıçta umutlarımız kuvvetliydi ama zaman geçtikçe bir engelle karşı karşıya kaldık. Bunun da ismi aslında yapışkanlık ya da katılık. Birincisi aslında özellikle kira fiyatları kaynaklı bir arz sorunu olduğunu düşünüyorum; buna gıda da eklendi. İkinci faktörümüz de servet etkisi. Yani özellikle altın fiyatlarının yukarı gitmesi, yüksek mevduat faizini yurtçi yerleşiklerin mevduat gelirini yukarı çekip harcamaları teşvik etmesi ikinci faktör. Üçüncü faktör ise yapısal. Siz beklentileri bir türlü kıramadığınız zaman aslında insanlar gelecek fiyatlama tahminlerini bugüne yansıtıyorlar. O da sektörel enflasyon tahminlerinde görüyoruz. Aslında hane halkının tahminleri hala çok yüksek. Bu üç sebepten dolayı enflasyon aşağı gelmekte zorlanıyor"

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE!

Merkez Bankası'nın bunun farkında olduğunu belirten Keresteci, "Benim hesaplamama göre bu senenin sonunu yüzde 32 - yüzde 33 o da iyi bir ortalamada bitiriyoruz gibi görünüyor. O yüzden bu cuma günkü enflasyon raporunda muhakkak güncelleme gelecek. Ama esas güncelleme 2026 için olacak" dedi.
"OLDUKÇA ZORLANIYOR"

Ekim enflasyonunu değerlendiren Keresteci, yüzde 2,55'i yıllıklandırıldığında yüzde 35'e doğru ilerlediğini kaydederek, "Yani aslında büyük resme baktığınız zaman hala katılık çok net bir şekilde ortada. Fakat beklentinin bir tık altında kaldığından dolayı piyasa yansıması olumlu oldu. 2 yıldır biz sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Enflasyon aşağı gelmekte oldukça zorlanıyor. Burada esas mesele katılıkları aşmak. Bu konuda 500.000 sosyal konut doğru bir adımdır ama biraz geç kaldı ve ölçeği bence daha da büyütülmesi lazım. O yüzden bence böyle bir ortamda Merkez Bankası faizleri indirmeli. Yani bana sorarsanız ben orada olsam daha yüksek bir indirime giderdim" sözlerini kullandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Keresteci, TCMB'nin Aralık ayında 1 puanlık faiz indirimine gideceğini belirtti. Yeni bir ekonomi politikasına ihtiyaç olduğunu belirten Keresteci, "Sadece para politikası değil diğer unsurların da devreye girmiş olduğu ve güven şemsiyesi altında hareket eden yeni bir ekonomi politikası demeyelim de yeni bir ekonomik bakışı ya da anlayışı benimsemeliyiz" cümlelerini sarf etti.
2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son olarak asgari ücrete de değinen Keresteci, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Açlık sınırı bugün itibariyla asgari ücretin %28,5 üzerinde. Sene sonunda bu rakam muhtemelen yüzde 32- yüzde 33 civarında olacak. Ama %33 asgari ücreti artırdığınız zaman tüm dengeleri bozacaksınız. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Bence asgari ücret de %25 civarında bir artacak. Evet farkındayım enflasyon üzerinde olduğunu ama benim %24'lük tahminime bakarsan dengeli bir modelde böyle bir şey yapılması gerekiyor diye düşünüyorum"

