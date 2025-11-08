2026'da yeni hibeler geliyor! 25 yılda kırsal nüfus yere çakılınca hükümet kolları sıvadı

2000'li yılların başında kırsal nüfusu yüzde 35 civarındayken 2024 yılında bu oran yüzde 6,6 olarak açıklandı. Kırsal nüfusun her yıl yavaş yavaş azalması ciddi sorun teşkil edeceği için hükümet hazırlıklara başladı. Kırsalın çekiciliğinin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.
2026'NIN PROGRAMINDA VAR
Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında, genç nüfusun kırsaldan hızlı uzaklaşmasını engellemek ve tersine göçü başlatmak için ilave tedbirlere yer verildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkânlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağı belirtiliyor.
TERSİNE GÖÇ HEDEFLENİYOR
Söz konusu düzenleme ile alınacak tedbirlerin şu şekilde olacağı ifade ediliyor:
- Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta iyileştirmeler gerçekleştirilecek.
- Kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.
- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına hibe desteği verilecek.
- Ayrıca kırsal ekonominin büyümesi için desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek, girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek.
- Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkârlık faaliyetlerine hibe desteği sağlanacak.
- Yine organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek.
