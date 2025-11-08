2026'da yeni hibeler geliyor! 25 yılda kırsal nüfus yere çakılınca hükümet kolları sıvadı

2000'li yılların başında kırsal nüfusu yüzde 35 civarındayken 2024 yılında bu oran yüzde 6,6 olarak açıklandı. Kırsal nüfusun her yıl yavaş yavaş azalması ciddi sorun teşkil edeceği için hükümet hazırlıklara başladı. Kırsalın çekiciliğinin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

2026'NIN PROGRAMINDA VAR

Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında, genç nüfusun kırsaldan hızlı uzaklaşmasını engellemek ve tersine göçü başlatmak için ilave tedbirlere yer verildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkânlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağı belirtiliyor.

TERSİNE GÖÇ HEDEFLENİYOR

Söz konusu düzenleme ile alınacak tedbirlerin şu şekilde olacağı ifade ediliyor:

