2026'da yeni hibeler geliyor! 25 yılda kırsal nüfus yere çakılınca hükümet kolları sıvadı

Kırsal nüfusun her yıl giderek azalmasından dolayı hükümet yeni tedbirlerin kapısını araladı. 5,7 milyonluk köy nüfusu “tersine göç” ile artırılması planlanıyor. Söz konusu düzenleme için ise zanaata yönlendirmeler planlanırken aynı zamanda köye dönenlere hibe verilmesi de gündemde. İşte konu ile ilgili detaylar...

Ezgi Sivritepe

2000'li yılların başında kırsal nüfusu yüzde 35 civarındayken 2024 yılında bu oran yüzde 6,6 olarak açıklandı. Kırsal nüfusun her yıl yavaş yavaş azalması ciddi sorun teşkil edeceği için hükümet hazırlıklara başladı. Kırsalın çekiciliğinin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

2026 da yeni hibeler geliyor! 25 yılda kırsal nüfus yere çakılınca hükümet kolları sıvadı 1

2026'NIN PROGRAMINDA VAR

Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında, genç nüfusun kırsaldan hızlı uzaklaşmasını engellemek ve tersine göçü başlatmak için ilave tedbirlere yer verildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkânlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağı belirtiliyor.

2026 da yeni hibeler geliyor! 25 yılda kırsal nüfus yere çakılınca hükümet kolları sıvadı 2

TERSİNE GÖÇ HEDEFLENİYOR

Söz konusu düzenleme ile alınacak tedbirlerin şu şekilde olacağı ifade ediliyor:

  • Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuatta iyileştirmeler gerçekleştirilecek.
  • Kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.
  • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına hibe desteği verilecek.
  • Ayrıca kırsal ekonominin büyümesi için desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek, girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek.
  • Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkârlık faaliyetlerine hibe desteği sağlanacak.
  • Yine organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek.
