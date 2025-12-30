FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 800 milyonluk büyük ikramiye için gözler online MPİ bilet sorgulama ekranında olacak

2026 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Yeni yıla 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarıyle birlikte amorti ve büyük ikramiye sonuçları da açıklanacak. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler, online Milli Piyango bilet sorgulama ekranını yakından takip edecek. Peki MPİ Yılbaşı çekilişi ve sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 800 milyonluk büyük ikramiye için gözler online MPİ bilet sorgulama ekranında olacak
Devrim Karadağ

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için bu 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba (yarın) yapılacak. Online olarak veya bayilerden yılbaşı bileti satın alan vatandaşlar, ekran başına kilitlenecek. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletine isabet edecek ikramiyeler için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve online Milli Piyango bilet sorgulama safhasında olacak. Yılbaşı ikramiyesi amorti ne kadar? 2026 Yılbaşı Çekilişi Amorti kaç para, TL? soruna da yanıt arayan vatandaşlar, tüm detayları yakından takip ediyor. 2026 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 800 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesini kazanan numaralar da belli olacak. Peki 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2026 MPİ Yılbaşı Çekilişiyle ilgili tüm detaylar anbean Mynet'te olacak...

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 800 milyonluk büyük ikramiye için gözler online MPİ bilet sorgulama ekranında olacak 1

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 800 milyonluk büyük ikramiye için gözler online MPİ bilet sorgulama ekranında olacak 2

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olacak.

Sonrasında sırasıyla 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 4.644.700.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 800 milyonluk büyük ikramiye için gözler online MPİ bilet sorgulama ekranında olacak 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango bilet sorgulama Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.