2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 800 milyonluk büyük ikramiye için gözler online MPİ bilet sorgulama ekranında olacak

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için bu 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba (yarın) yapılacak. Online olarak veya bayilerden yılbaşı bileti satın alan vatandaşlar, ekran başına kilitlenecek. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletine isabet edecek ikramiyeler için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve online Milli Piyango bilet sorgulama safhasında olacak. Yılbaşı ikramiyesi amorti ne kadar? 2026 Yılbaşı Çekilişi Amorti kaç para, TL? soruna da yanıt arayan vatandaşlar, tüm detayları yakından takip ediyor. 2026 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 800 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesini kazanan numaralar da belli olacak. Peki 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2026 MPİ Yılbaşı Çekilişiyle ilgili tüm detaylar anbean Mynet'te olacak...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olacak.

Sonrasında sırasıyla 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 4.644.700.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.