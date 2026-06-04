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Brent petrolün varil fiyatı 95 doların altına geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, İran'a yönelik askeri operasyonların sonlandırılmasına yönelik ABD Temsilciler Meclisi'ndeki adımlar ve Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle 95 doların altına indi.

Brent petrolün varil fiyatı 95 doların altına geriledi

Dün günü 97,81 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,1 azalarak 94,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,1 düşüşle 93,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin uygulanmasına yönelik iyimserliğin ve ABD ile İran arasında diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesiyle geriledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile ateşkes anlaşmasının nihai onayın alınması ve ilgili tarafların gerekli güvenceleri vermesinin ardından 24 saat içinde uygulanmaya başlayabileceğini söyledi.

Avn, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin sonuçları ile görüşmeler sonrası yayımlanan ortak bildirinin kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması için "son fırsatı" sunduğunu belirtti. Lübnan-İsrail hattında ateşkes beklentilerinin güçlenmesi, bölgedeki arz risklerine ilişkin endişeleri azaltarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a yönelik askeri operasyonların sonlandırılmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etmesi ve ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi de fiyatların gerilemesinde etkili oldu.

Temsilciler Meclisi'nde 4 Cumhuriyetçi üyenin Demokratlar ile beraber tasarıya destek vermesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın partisinde dahi İran ile çatışmanın sürdürülmesine yönelik desteğin sınırlı olduğuna işaret etti. Piyasalar, bu gelişmeyi bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanma olasılığını azaltan bir unsur olarak değerlendirdi.

ABD Senatosu'nda da benzer bir tasarının gündeme alınması, Kongre'de savaş karşıtı yaklaşımın güç kazandığını gösterirken, yatırımcıların olası arz kesintilerine ilişkin endişelerini hafifletti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile temasların sürdüğünü ancak müzakerelerde henüz somut ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Buna karşın Erakçi'nin diplomatik kanalların açık kaldığını vurgulaması ve Trump'ın bir anlaşmanın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini belirtmesi, taraflar arasında uzlaşı ihtimaline yönelik beklentileri destekledi.

Fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer gelişme The Wall Street Journal'ın haberinde yer alan iddialar oldu. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasını, İran'ın nükleer faaliyetlerinin sona erdirilmesini ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ortadan kaldırılmasını içeren bir anlaşmaya yakın olunduğuna inandığını öne sürdü.

Söz konusu haber akışı, piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının kesintisiz devam edebileceği ve bölgedeki arz risklerinin azalabileceği beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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