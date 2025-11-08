2026 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu!

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'ne özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Milli Piyango Yılbaşı Biletleri 9 Kasım’da Milli Piyango bayilerinde ve online platformlarda satışa sunulacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi.

Vatandaşlar, yılbaşı biletlerini bu yıl da sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak satın alabilecek.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet alan vatandaşlar, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip edebilecek.