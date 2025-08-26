2026'nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler...

Az izin alarak çok tatil yapmak isteyenler için 2026 yılı geliyor! Resmi tatiller ve hafta sonları birleştirildiğinde, yalnızca 14 gün yıllık izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde izinleri doğru kullanarak uzun tatiller planlamak mümkün. Tatilciler için ise 2026 yılının tatil takvimi belli oldu.
Peki 14 gün izin ile 43 gün tatil nasıl yapılır? İşte detaylar...
Yılbaşı: 1-4 Ocak 2026 tarihleri arasında, Perşembe-Pazar günleri kapsayan yılbaşı tatili için yalnızca 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Ramazan Bayramı: 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı, Cumartesi-Pazar günleriyle birleşiyor. Bu dönemde 4 gün izin kullanarak tam 9 gün tatil kazanabilirsiniz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23-26 Nisan 2026 tarihlerinde, Perşembe-Pazar günlerini kapsayan 23 Nisan tatilinde 1 gün izinle 4 gün tatil fırsatı sunuluyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1-4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Cuma-Pazartesi günlerini kapsayan tatil için sadece 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 16-19 Mayıs 2026 tarihlerinde Cumartesi-Salı günlerini kapsayan 19 Mayıs tatili, 1 gün izinle 4 güne çıkarılabiliyor.
Kurban Bayramı: 23-30 Mayıs 2026 tarihlerinde Cumartesi-Cumartesi günleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için 2 gün izin kullanmak yeterli; böylece toplam 8 gün tatil kazanılabilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 10-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cuma-Çarşamba günleri sürecek bu tatil, 3 gün izinle 6 güne çıkıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum