2026'nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler...

2026 yılına 4 ay kaldı. Önümüzdeki yıl için uzun tatil hayalleri kuranlar için için ise 2026'nın tatil takvimi belli oldu. Resmi tatil ve hafta sonlarının birleştirilmesi ile 14 gün izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapmak mümkün. İşte 2026 yılının tatil takvimi...

2026'nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler...
Ezgi Sivritepe

Az izin alarak çok tatil yapmak isteyenler için 2026 yılı geliyor! Resmi tatiller ve hafta sonları birleştirildiğinde, yalnızca 14 gün yıllık izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapmak mümkün olacak.

2026 nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler... 1

Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde izinleri doğru kullanarak uzun tatiller planlamak mümkün. Tatilciler için ise 2026 yılının tatil takvimi belli oldu.

43 GÜN TATİL YAPABİLİRSİNİZ!

Peki 14 gün izin ile 43 gün tatil nasıl yapılır? İşte detaylar...

  • Yılbaşı: 1-4 Ocak 2026 tarihleri arasında, Perşembe-Pazar günleri kapsayan yılbaşı tatili için yalnızca 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapmak mümkün olacak.

  • Ramazan Bayramı: 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı, Cumartesi-Pazar günleriyle birleşiyor. Bu dönemde 4 gün izin kullanarak tam 9 gün tatil kazanabilirsiniz.

  • 2026 nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler... 2

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23-26 Nisan 2026 tarihlerinde, Perşembe-Pazar günlerini kapsayan 23 Nisan tatilinde 1 gün izinle 4 gün tatil fırsatı sunuluyor.

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1-4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Cuma-Pazartesi günlerini kapsayan tatil için sadece 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.

  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 16-19 Mayıs 2026 tarihlerinde Cumartesi-Salı günlerini kapsayan 19 Mayıs tatili, 1 gün izinle 4 güne çıkarılabiliyor.

  • Kurban Bayramı: 23-30 Mayıs 2026 tarihlerinde Cumartesi-Cumartesi günleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için 2 gün izin kullanmak yeterli; böylece toplam 8 gün tatil kazanılabilecek.

    2026 nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler... 3

  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 10-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cuma-Çarşamba günleri sürecek bu tatil, 3 gün izinle 6 güne çıkıyor.

  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Perşembe-Pazar günlerini kapsayan Cumhuriyet Bayramı, yalnızca 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil imkânı sunuyor.
    Toplamda 2026 yılında resmi tatiller ve hafta sonlarını birleştirerek sadece 14 gün izin kullanıp 43 gün tatil yapmak mümkün olacak.
