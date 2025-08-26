2026'nın resmi tatil tarihleri belli oldu! Az izinle çok tatil yapabilirsiniz: İşte izin almanız gereken günler...

Az izin alarak çok tatil yapmak isteyenler için 2026 yılı geliyor! Resmi tatiller ve hafta sonları birleştirildiğinde, yalnızca 14 gün yıllık izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapmak mümkün olacak.

Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde izinleri doğru kullanarak uzun tatiller planlamak mümkün. Tatilciler için ise 2026 yılının tatil takvimi belli oldu.

43 GÜN TATİL YAPABİLİRSİNİZ!

Peki 14 gün izin ile 43 gün tatil nasıl yapılır? İşte detaylar...

