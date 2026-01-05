2026'nın zamları belli oldu: En düşük memur maaşı kesinleşti!

TÜİK Aralık enflasyonunu açıkladı! Aralık enflasyonunun belli olmasının ardından ise milyonlarca memur ve emekli yeni yıldaki maaşlarını da öğrendi. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam aldı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile beraber yüzde 18,60 oranında zammı hak etti. Ayrıca memur ve memur emeklileri 1000 TL seyyanen zam da alacak

OCAK AYI ZAMLARI KESİNLEŞTİ!

Zam oranlarının belli olmasının ardından en düşük memur maşının ne kadar olduğu da merak edilmeye başlandı. Açıklanan veriler doğrultusunda, milyonlarca vatandaşın maaşlarını ilgilendiren ocak ayı zam oranları da netleşti.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya,

en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya çıktı.