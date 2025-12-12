2026 resmi tatil takvimi belli oldu! 3 gün izin alarak 9 gün tatil yapabilirsiniz

Yoğun çalışma şartları nedeniyle birçok çalışanın gözü kulağı tatil günlerinde! 2026 yılında kaç gün resmi tatil yapılacağı merak ediliyor. Yeni yılla birlikte resmi tatil takvimi belli oldu.

A haber'e konuk olan İsmet Çetinkaya takvimi canlı yayında paylaştı. Çetinkaya, "2026 geneldeki bütün tatiller çoğaltılabilir tatil günleri kapsamına giriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı hariç. 7 tane resmi tatilimiz var." ifadelerini kullandu.

Zafer Bayramı hariç bayramların çoğu hafta içine denk geliyor. Tatili arttırma potansiyaline yakın olan tarihler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı oluyor.

İşte 2026 yılında kamu ve özel sektör çalışanlarını bekleyen resmi tatil günlerinin tam listesi...

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

(Cuma günü yıllık izin alıp 4 gün yapılabilir)

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı (4.5 günlük tatil var- 1.5 gün yıllık izin kullanıp toplam 9 günlük birleşik tatil kullanabilir)

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.