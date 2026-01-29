FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend

2026 yılında ekonomi birçok açıdan önemli bir dönüşüm sürecine girecek. Teknolojinin hızla gelişmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerin piyasayı etkilemesi gibi birçok faktör bu duruma sebep oluyor. Peki, 2026 yılında ekonomiye yön verebilecek trendler neler olabilir? Hepsi bu içerikte!

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend

1. Yapay zekanın karar mekanizması haline gelmesi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 1
Yapay zeka hayatımızın merkezine yerleştiğinden beri finans alanında da giderek daha fazla kullanılıyor. 2026'da ise yapay zeka sadece destekleyici bir teknoloji olmaktan çıkıp doğrudan üretim, hizmet ve karar alma süreçlerinin merkezinde yer alan temel bir güç haline gelmesi bekleniyor.

2. Sürdürülebilir iş modellerinin yükselişi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 2
2026'da, adeta bir gereklilik haline gelecek trendlerden biri de çevre dostu üretim ve sürdürülebilir iş modelleridir. Özellikle karbon salımını azaltan ve kaynakları verimli kullanan şirketler, yatırımcıların öncelikli tercihi olacak.

3. Dijital para kullanımının yaygınlaşması.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 3
Son yıllarda nakit kullanımının giderek azaldığı net bir şekilde görülüyor. 2026'da dijital cüzdanlar, mobil ödeme sistemleri ve merkez bankası dijital paralarının daha da popülerleşip, günlük hayatın standart bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

4. Tedarik zincirleri daha yerel ve esnek hale gelmesi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 4
Tek merkezli üretimden ziyade, küresel krizlerin de etkisiyle şirketler bu üretim modelinden uzaklaşmaya başlıyor. Bunun yerine tedarik zincirleri daha yerel, daha kısa ve daha esnek yapıların üzerine kurulması bekleniyor. Bu dönüşüm, ayrıca yeni üretim ve ihracat kapılarını da aralamış oluyor.

5. Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri artık kalıcı hale gelmesi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 5
Çalışma hayatında son dönemlerde, şirketlerin hibrit ve uzaktan çalışma modellerine daha çok ağırlık verdiği görülüyor. 2026 yılında, özellikle beyaz yaka ekonomisinde bu durumun daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu dönüşümün de elbette şirketlerin ekonomisi ile doğrudan bir ilişkisi bulunuyor.

6. Sağlık ekonomisinin büyümesi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 6
Sağlık harcamaları ve sağlık teknolojileri, 2026'da ekonominin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelebilir. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik her yenilik, sağlık sektörünü ciddi bir yatırım alanına dönüştürmesi bekleniyor.

7. Veri ekonomisinin güç kazanması.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 7
2026'da veri, şirketler ve ülkeler için en değerli varlıklardan biri haline gelecek. Mesele elbette sadece veri toplamak değil, ayrıca veriyi doğru şekilde analiz edebilmek de olacak.

8. Tüketici davranışlarının değişmesi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 8
Tüketiciler artık yalnızca fiyat ve kaliteye değil, markaların duruşuna, değerlerine ve toplumsal etkisine de daha fazla önem veriyor. 2026 yılında bu yaklaşımın güçlenerek devam etmesi bekleniyor. Bu da tüketicilerin satın alma kararlarında belirleyici net püf noktalar olacağı anlamına geliyor.

9. Eğitim ve yetkinlik ekonomisinin yükselişi.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 9
Hızla değişen iş dünyası, sürekli öğrenmeyi zorunlu hale getiriyor. Bu yüzden eğitim alabilmek için kısa süreli sertifika programları, online eğitim platformları ve uzmanlık odaklı öğrenme modelleri yaygınlaşabilir. Sadece diploma yeterli değil, sahip olunan yetkinlik ve beceri de bir o kadar önem arz edecek.

10. Jeopolitik risklerin ekonomik kararlar üzerindeki etkisinin artması.

2026 Yılında Ekonomiye Yön Vermesi Beklenen 10 Mega Trend 10
Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler, elbette ki 2026'da ekonomiyi her zamankinden daha fazla etkileyecek. O yüzden ülkeler arasındaki siyasi ilişkiler ve olası riskler de hesaba katılmalıdır. Devletlerin aldığı kararlar, piyasaların yönünü de doğrudan belirleyebilir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.