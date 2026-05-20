Enflasyon Karşısında Ne Kadar Dirençlisin?

Enflasyon direncini öğrenelim.

1/8 Market alışverişlerinde artan fiyatlara nasıl bir tepki verdiğini öğrenebilir miyiz? "Artık bunu da yemeyivereyim." deyip daha ucuz bir muadiline yöneliyorum. "Haftaya daha da artar bu" deyip sepete anında 2-3 paket atıyorum mecbur. Etikete değil, gelir artırma yöntemlerine bakasım geliyor. Etikete bakmayı çoktan bırakıp kasada ne çıkarsa kaderine razı oluyorum valla.

2/8 Maaş/gelir hesaba yattıktan sonraki ilk 5 gün içinde yaşanan tablo genelde nasıldır? Kuruşu kuruşuna faturalara ve mutfağa dağılıp anında eriyen bir bakiye gibi. Her şeyi peşin fiyatına böldüğüm için doğrudan kredi kartı taksitlerine giden bir paradır o. Anında yatırım hesabına aktarılan, enflasyona ezdirilmeyen net bir miktar. Nereye gittiğini kimsenin bilmediği, birkaç gün içinde buharlaşan bir limit düşünün...

3/8 İnternette gezinirken "Temel gıda ürünlerine dev zam yolda" haberi yayılıyor ve herkes bir panik içinde. Alışveriş yapar mısın hemen? Evdeki hesap çarşıya uysun diye önümüzdeki ayın mutfak bütçesini kısardım. Market uygulamasına girip 5 litrelik yağ ve tuvalet kağıdı indirimlerine dalma fikri gelirdi. Piyasa analizi yapmaya başlardım. Habere boş boş bakıp derin bir iç çekerek sayfayı kaydırmaya devam ederim.

4/8 Yeni bir beyaz eşya veya telefon alman lazım ama fiyatlar uçmuş durumda. Bu alışverişi nasıl çözüyorsun? "Belki bir gün fiyatı düşer" umuduyla ihtiyacımı ertelerim. Bulduğum en uzun taksit seçeneğine başvururum. Ona vereceğim parayı bir yere yatırıp elde ettiğim kar ile ürünü alırım. Bozulan aletle son nefesini verene kadar bir şekilde idare etmeye çalışmak ne güne duruyor?

5/8 Dışarıda yeme-içme ve sosyalleşme rutinin bu süreçten nasıl etkilendi? Dışarıda zaman geçirmiyorum artık. Çıktığımda en ucuzuna yönelmeye başladım. Standartlarımdan ödün vermem.

6/8 Kenarda köşede biriktirdiğin bir miktar paran var diyelim. Bu para şu an nerede duruyor? Vadesiz hesapta enflasyon karşısında erimeyi bekleyen masum bir meblağ olarak. Çoktan altına, dövize veya doğrudan fiziksel bir mala dönüşmüş sağlam bir güvence olarak. Hisse senedi, fon veya ticari bir döngüde sürekli çalışan ve katlanan bir sermaye olarak. Kenarda köşede biriktirilen para mı? O da ne?

7/8 Patron veya çalıştığın sektör gelirine ciddi bir zam yaptı. Kafanda dönen ilk düşünce bunlardan hangisi oluyor? "Oh be, sonunda doğalgaz faturasını düşünmeden ödeyeceğim" rahatlaması gelir. "Bu zam iki aya erir, hemen gidip ihtiyacım olanları peşin peşin alayım" paniği başlar. "Gerçek enflasyon karşısında alım gücüm yüzde kaç arttı?" matematiği başlar. "Gelen zam zaten çoktan kredi kartı asgarisine gitti bile" hüznü çöker birden.