Ekonomiye Bakış Açına Göre Hangi Döneme Aitsin?

Bazen markette sıra beklerken, bazen de bir gelecek hayali kurarken aslında hepimiz kendi içimizde küçük birer ekonomistiz. Kimimiz "aman tadımız kaçmasın" deyip garantici adımlar atıyor, kimimiz ise yeniliklerin peşinde koşmaktan büyük bir heyecan duyuyor. Peki, senin bu hayata karşı duruşun ve önceliklerin aslında hangi zaman diliminin ruhuyla örtüşüyor?
19.05.2026 08:15
Hangi dönemdesin?
1/8
Paranın fiziksel olarak ortadan kalkması fikrine ne dersin?
Takibi zorlaştıracağı için riskli.
Korkutucu; elle tutulmayan şeye güvenilmez.
Pratik ve maliyet düşürücü.
Kaçınılmaz ve olması gereken gelişim.
2/8
Senin için zenginlik tam olarak nedir?
Uçsuz bucaksız, verimli topraklar ve büyük bir aile.
Altın, gümüş ve değerli maden birikimi.
Veri, teknoloji ve dijital varlıklar.
3/8
Bir şeyi satın alırken "Yarın daha pahalı olur mu?" diye düşünmek senin için bir yaşam biçimi mi?
4/8
Sosyal yardımlar sence nasıl yapılmalı?
Topluluk ve komşuluk ilişkileriyle.
Devletin sıkı denetimi ve dağıtımıyla.
Vakıflar ve bireysel bağışçılar aracılığıyla.
Otomatikleşmiş sistemler ve evrensel temel gelirle.
5/8
Sence "pazarlık yapmak" bir sanat mıdır yoksa vakit kaybı mı?
6/8
Bir çekmecede dedenden kalma çok eski ama değerli bir tablo bulsan ne yaparsın?
Evin en güzel köşesine asar.
Değerini koruması için bir müzeye veririm.
Müzayede en yüksek teklifi verene satarım.
Aile mirası olarak korurum.
7/8
Kumbara kullanmak sana mantıklı geliyor mu?
8/8
Geldik son soruya! Miras kavramı sana ne ifade ediyor?
Hayata 1-0 önde başlamak için büyük bir şans.
Yeni yatırımlar için kullanılabilecek hazır bir likidite.
