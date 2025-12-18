2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl ‘Yeniden Değerleme Oranı’nda (YDO) artırılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR

Ancak, trafik cezaları hariç Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İNDİRİM SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde indirim sinyali vermişti. Bakan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız" dedi.

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 1.246 LİRAYA ÇIKACAK

Ancak trafik cezalarında bir indirim uygulanmayacak. 2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

2026'da uygulanacak trafik cezaları şöyle:

**Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL

Testi kabul etmemek 33.317 TL

Plakasız araç kullanma 19.719 TL

Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL

Drift atma 58.212 TL

2026 Yılında Trafik Cezaları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Cezaların yüksek olması adaletli değil Trafik güvenliği için yeterlice caydırıcı Hükümet indirim yapmalı Farklı suçlara göre değişken olmalı Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Engelli yerine park etme 2.492 TL

Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL

Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL

Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL

Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL

Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL