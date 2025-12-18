2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl ‘Yeniden Değerleme Oranı’nda (YDO) artırılıyor.
Ancak, trafik cezaları hariç Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde indirim sinyali vermişti. Bakan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız" dedi.
Ancak trafik cezalarında bir indirim uygulanmayacak. 2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.
2026'da uygulanacak trafik cezaları şöyle:
**Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL
Testi kabul etmemek 33.317 TL
Plakasız araç kullanma 19.719 TL
Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL
Drift atma 58.212 TL
Engelli yerine park etme 2.492 TL
Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL
Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL
Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL
Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL
Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL
