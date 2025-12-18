FİNANS

2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL!

Trafik cezalarına 2026 yılında uygulanacak zam belli oldu. Kasımda ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile trafik cezalarında uygulanacak zam oranı belli oldu. MTV artışı yüzde 25.49 olarak açıklanırken birçok harç ve vergiyi kapsayan zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki 2026'da trafik cezaları ne kadar olacak? En düşük ve yüksek cezalar ne kadar? İşte detaylar...

2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL!
Cansu Akalp

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl ‘Yeniden Değerleme Oranı’nda (YDO) artırılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR

Ancak, trafik cezaları hariç Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İNDİRİM SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde indirim sinyali vermişti. Bakan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız" dedi.

2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL! 1

EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 1.246 LİRAYA ÇIKACAK

Ancak trafik cezalarında bir indirim uygulanmayacak. 2026 yılında emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den 1.246 TL'ye yükseltilecek.

2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL! 2

2026'da uygulanacak trafik cezaları şöyle:

**Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL

Testi kabul etmemek 33.317 TL
Plakasız araç kullanma 19.719 TL

Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL
Drift atma 58.212 TL

2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL! 3

Engelli yerine park etme 2.492 TL
Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL

Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL
Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL

2026 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? En düşüğü 1.246 TL, en yükseği 58.207 TL! 4

Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL
Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL

