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2027 asgari ücret için iki kritik rakam ortaya çıktı! Maaşlar 36 bin TL’ye yaklaşabilir

2027 asgari ücret görüşmeleri öncesi enflasyon üzerinden iki farklı senaryo hesaplandı. OVP’deki yüzde 28,4’lük tahminin uygulanması halinde net ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL’ye, yüzde 21’lik hedefin baz alınması halinde ise 33 bin 971 TL’ye yükselmesi bekleniyor. İşçi tarafının ise alım gücü kaybı ve refah payı talebiyle daha yüksek zam isteyebileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

2027 asgari ücret için iki kritik rakam ortaya çıktı! Maaşlar 36 bin TL’ye yaklaşabilir
Cansu Çamcı

2027 asgari ücret görüşmeleri öncesi iki farklı hesap öne çıktı. OVP’deki yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmininin ücrete aynen yansıtılması halinde net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL'ye çıkabileceği hesaplanırken, yüzde 21'lik hedef enflasyon baz alınırsa rakam yaklaşık 33 bin 971 TL'de kalıyor. İşçi tarafının ise yıl içinde oluşan alım gücü kaybının da telafi edilmesini istemesi bekleniyor.

2026 yılında net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükseltilmişti.Ancak yıl boyunca devam eden fiyat artışları, çalışanların ücretlerinin reel değerinde önemli kayba yol açtı.

Hükümetin Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyonu için açıkladığı tahmin yüzde 28,4 oldu.Bu oranın asgari ücrete doğrudan zam olarak uygulanması halinde net ücretin 2027’de yaklaşık 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacağı hesaplanıyor. Bu senaryoda mevcut 28 bin 75,50 TL'lik asgari ücrete yaklaşık 7 bin 973 TL artış yapılmış olacak. Ancak bu hesap yalnızca yıl sonu enflasyon tahmininin ücret artışına birebir yansıtılması halinde geçerli.

2027 asgari ücret için iki kritik rakam ortaya çıktı! Maaşlar 36 bin TL’ye yaklaşabilir 1

2 FARKLI SENARYO ORTAYA ÇIKIYOR

2027 için belirlenen yüzde 21’lik hedef enflasyonun dikkate alınması halinde ise net asgari ücret yaklaşık 33 bin 971 TL seviyesinde oluşuyor. Böylece iki farklı senaryo arasında yaklaşık 2 bin TL’yi aşan bir fark ortaya çıkıyor.

Aralık ayında başlayacak görüşmelerde yalnızca enflasyon hedeflerinin değil, çalışanların yıl boyunca yaşadığı alım gücü kaybının da gündeme gelmesi bekleniyor. İşçi kesiminin, gerçekleşen enflasyonun yanı sıra kayıpların telafisini ve refah payını masaya getirebileceği belirtiliyor.

DİSK-AR’ın hesaplamasına göre 28 bin 75,50 TL seviyesindeki asgari ücret, yılın ilk sekiz ayında enflasyon karşısında yaklaşık 6 bin 196 TL değer kaybetti.Bu kayıp, pazarlık sürecinde en önemli başlıklardan biri olabilir.

2027 asgari ücret için iki kritik rakam ortaya çıktı! Maaşlar 36 bin TL’ye yaklaşabilir 2

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Yılbaşından ağustos sonuna kadar meydana gelen fiyat artışı ise yüzde 22,07 seviyesine ulaştı.Dar gelirli çalışanların bütçesinde ağırlığı yüksek olan temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor.Ağustos ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,79, ulaştırma yüzde 35,08, konut enflasyonu ise yüzde 39,77 olarak açıklandı.Temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının genel enflasyonun üzerinde seyretmesi nedeniyle çalışan tarafının daha yüksek bir zam talebinde bulunabileceği değerlendiriliyor.

Pazarlıkta enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi de gündeme gelebilir.

2027 asgari ücret için iki kritik rakam ortaya çıktı! Maaşlar 36 bin TL’ye yaklaşabilir 3

RESMİ RAKAMLAR DEĞİL

Ortaya çıkan 33 bin 971 TL ve 36 bin 49 TL seviyeleri resmi zam rakamı değil, mevcut tahminler üzerinden yapılan senaryo hesapları. 2027’de geçerli olacak net asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonrasında kesinleşecek. Bir önceki ücret belirleme sürecinde görüşmeler aralık ayında başlamış ve yeni rakam ay sonuna doğru açıklanmıştı.

Benzer bir takvim izlenmesi halinde 2027 asgari ücretinin de aralık ayının ikinci yarısında belli olması bekleniyor.

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