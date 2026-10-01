Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Listede kaşar peynirinden yoğurda, tereyağından sucuk, köfte ve pide harcına kadar pek çok üründen uygunsuzluk tespit edildiği görüldü. İşte detaylar...

ÇOK SAYIDA ÜRÜNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın paylaştığı liste ile pek çok farklı ildeki işletmelerin ürünlerindeki uygunsuzluklar ortaya kondu. Listede markalar tek tek ifşa edilirken hemen hemen herkesin çok sık tükettiği farklı gıda ürünlerindeki hileler ortaya çıktı.

Aydın'daki bir firmanın taze kaşar peyniri ürününde bitkisel yağ tespiti ve eritme tuzu tespiti olduğu görülürken Kilis'teki bir firmanın yoğurt ürününde nişasta tespit edilmesi dikkat çekti.

Diğer yandan Kayseri'deki bir firmanın çiğ Adana harcında kanatlı eti, sakatat (baş eti) ve sakatat (taşlık), Bursa'daki bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde sakatat (dil), Bursa'daki bir başka firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti), Konya'daki bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti), Kütahya'daki bir firmanın da ısıl işlem görmüş piliç sucuk ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildiği görüldü.

Diğer yandan çeşitli firmaların çiğ pide harcı, dana kavurma, dondurulmuş köfte, eritme peyniri, tereyağı, kaşar peyniri, manda yoğurdu, çiğ lahmacun iç harcı, daha köfte, cantık harcı, çiğ Adana kebap, zeytinyağı, süzme çiçek balı gibi ürünlerindeki uygunsuzluklar tek tek sıralandı.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (AYNI DEĞERİ TAŞIMAYAN MADDE EKLENMESİ)

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (TEMEL ÖZELLİĞİ ETKİLEYEN İÇERİK EKSİKLİĞİ)

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR