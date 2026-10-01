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Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle gıdada yapılan hileleri tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak yeni bir liste paylaşılırken özellikle farklı firmaların sucuk ürünlerindeki uygunsuzluklar dikkat çekti.

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Listede kaşar peynirinden yoğurda, tereyağından sucuk, köfte ve pide harcına kadar pek çok üründen uygunsuzluk tespit edildiği görüldü. İşte detaylar...

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 1

ÇOK SAYIDA ÜRÜNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın paylaştığı liste ile pek çok farklı ildeki işletmelerin ürünlerindeki uygunsuzluklar ortaya kondu. Listede markalar tek tek ifşa edilirken hemen hemen herkesin çok sık tükettiği farklı gıda ürünlerindeki hileler ortaya çıktı.

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 2

Aydın'daki bir firmanın taze kaşar peyniri ürününde bitkisel yağ tespiti ve eritme tuzu tespiti olduğu görülürken Kilis'teki bir firmanın yoğurt ürününde nişasta tespit edilmesi dikkat çekti.

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 3

Diğer yandan Kayseri'deki bir firmanın çiğ Adana harcında kanatlı eti, sakatat (baş eti) ve sakatat (taşlık), Bursa'daki bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde sakatat (dil), Bursa'daki bir başka firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti), Konya'daki bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde kanatlı eti ve sakatat (baş eti), Kütahya'daki bir firmanın da ısıl işlem görmüş piliç sucuk ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildiği görüldü.

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 4

Diğer yandan çeşitli firmaların çiğ pide harcı, dana kavurma, dondurulmuş köfte, eritme peyniri, tereyağı, kaşar peyniri, manda yoğurdu, çiğ lahmacun iç harcı, daha köfte, cantık harcı, çiğ Adana kebap, zeytinyağı, süzme çiçek balı gibi ürünlerindeki uygunsuzluklar tek tek sıralandı.

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 5

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (AYNI DEĞERİ TAŞIMAYAN MADDE EKLENMESİ)

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 6

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 7

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 8

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 9

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 10

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 11

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (TEMEL ÖZELLİĞİ ETKİLEYEN İÇERİK EKSİKLİĞİ)

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 12

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 13

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 14

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 15

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 16

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 17

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 18

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 19

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

Bakanlık listeyi paylaştı, tek tek ifşa oldu: İşte sucuktan çıkanlar 20

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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