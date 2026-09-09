2027 asgari ücret için kritik hesap! Zam pazarlığında rakamlar değişebilir

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2027 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesine yaklaşık 3 ay kala, hükümetin Orta Vadeli Program'da (OVP) açıkladığı enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplama dikkat çekti.

2026 yılında net asgari ücret yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların alım gücünde önemli bir kayıp yaşandı. Yılın ilk 8 ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 196 liraya ulaştı.

OVP TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümet, OVP kapsamında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,4 olarak açıkladı. Bu oranın asgari ücret artışına doğrudan yansıtılması halinde 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net ücret, 2027'de 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak.

Bu senaryoda asgari ücretteki artış 7 bin 973 lira olacak. Ancak yüzde 21'lik 2027 hedef enflasyonunun baz alınması durumunda ise yeni net asgari ücret yaklaşık 33 bin 971 lira seviyesinde kalacak.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre söz konusu hesaplamalar yalnızca OVP'deki enflasyon oranının ücret artışına aynı şekilde yansıtılması halinde geçerli olacak. Nihai rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelerin ardından belli olacak.

İŞÇİ TARAFI KAYBIN TELAFİSİNİ İSTEYEBİLİR

Aralık ayında başlayacak pazarlıkta yalnızca hükümetin enflasyon tahmininin değil, çalışanların yıl boyunca yaşadığı alım gücü kaybının da gündeme gelmesi bekleniyor.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51'e yükselirken, yılbaşından ağustos sonuna kadar gerçekleşen fiyat artışı yüzde 22,07 oldu. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre ise 28 bin 75,50 liralık asgari ücret, yılın ilk 8 ayında enflasyon karşısında 6 bin 196 lira değer kaybetti.

GIDA, KONUT VE ULAŞIMDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Dar gelirli hanelerin bütçesinde önemli yer tutan temel harcama gruplarındaki fiyat artışları da pazarlığın seyrini etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Ağustos ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,79, ulaştırma enflasyonu yüzde 35,08, konut enflasyonu ise yüzde 39,77 olarak gerçekleşti. Bu tablo, çalışanların yalnızca genel enflasyondan değil, özellikle temel ihtiyaç kalemlerindeki daha yüksek fiyat artışlarından da etkilendiğini gösteriyor.

Bu nedenle işçi kesiminin OVP hesabıyla ortaya çıkan rakamın üzerinde bir artış talep etmesi bekleniyor. Görüşmelerde gerçekleşen enflasyonun yanı sıra alım gücü kaybının telafi edilmesi ve buna ek olarak refah payı verilmesi de gündeme gelebilecek konular arasında yer alıyor.

GÖZLER ARALIK AYINDA

2026 yılı için asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık'ta başlamış, yeni ücret 23 Aralık'ta açıklanmıştı. Benzer bir takvimin uygulanması halinde 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin de aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

Belirlenecek yeni rakam yalnızca milyonlarca çalışanı değil, işveren maliyetlerinden sosyal güvenlik ödemelerine kadar çok sayıda kalemi de doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek.