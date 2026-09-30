FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fon soruşturmasında 5. dalga: 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gürlek ayrıca, el konulan mal varlığı değerlenrinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacağını söyledi

Fon soruşturmasında 5. dalga: 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Mustafa Fidan

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 34 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını, 56 şüphelinin tutuklandığını ve 88 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi.

FON SORUŞTURMASINDA 5. DALGA

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaların mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirtti. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini aktaran Gürlek, kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların tespit edilmesi için soruşturmaların sürdüğünü belirten Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işletileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Vatandaşımızın hakkı korunacak, piyasaları manipüle edenlere hukuk önünde hesap sorulacaktır!

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır.

Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdiAkaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi
Fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağıFon soruşturmasında Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli için gözaltı kararı; 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

Fiyatı 100 TL'ye düştü! Dayanamayıp çiğ çiğ yedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.