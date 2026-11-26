Milyonlarca çalışan 2027'de asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayına sayılı günler kaldı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında ilk toplantısını yapması bekleniyor.

Yeni asgari ücretin de aralık ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Pek çok zam ihtimali gündeme geliyor. OVP'de yüzde 28,4, Merkez Bankasının tahmininde yüzde 29,5, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yüzde 30 enflasyon öngörülüyor.

2027 bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan ödeneğin yüzde 33,7 artırılması, zam hesaplamalarında dikkat çeken bir diğer veri oldu. Geçmiş yıllarda bütçedeki artış oranına yakın zamlar yapılması bu ihtimali gündeme taşıdı

ZAM ORANI YÜZDE 35'E ÇIKIYOR

Enflasyona 5 puanlık refah payı eklenmesiyle zam oranı yüzde 35'e çıkıyor. Mevcut 28 bin 75 TL'lik asgari ücret için 5 farklı zam senaryosu öne çıktı.

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OVP TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 28,4

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin esas alınması halinde net asgari ücret 36 bin 48 TL'ye yükselecek. Bu artışla çalışanların maaşına 7 bin 973 TL eklenmiş olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,5

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda zam yapılması durumunda asgari ücret 36 bin 357 TL seviyesine çıkacak. Böylece mevcut maaşa 8 bin 282 TL ilave edilecek.

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET 36 BİN 497 TL

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde öne çıkan yüzde 30'luk enflasyon beklentisinin zam oranı olarak uygulanması halinde net asgari ücret 36 bin 497 TL olacak. Bu senaryoda aylık maaş artışı 8 bin 422 TL'yi bulacak.

BÜTÇEDEKİ ARTIŞ ORANI ZAM HESABINA YANSIRSA

2027 yılı bütçe kanunu teklifinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan ödeneğin yüzde 33,7 artırılması öngörülüyor. Aynı oranın asgari ücret zammında uygulanması halinde net maaş 37 bin 536 TL'ye ulaşacak. Çalışanların gelirindeki artış ise 9 bin 461 TL olacak.

REFAH PAYI EKLENİRSE ASGARİ ÜCRET 38 BİN TL'YE YAKLAŞACAK

Enflasyon oranına ek olarak 5 puanlık refah payı verilmesi ihtimali de zam senaryoları arasında yer alıyor. Yüzde 35'lik artış yapılması durumunda net asgari ücret 37 bin 901 TL'ye yükselecek. Böylece çalışanların maaşında 9 bin 826 TL'lik artış yaşanacak.

5 SENARYODA ASGARİ ÜCRET ZAMMI