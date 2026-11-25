Yurt dışına çıkacak herkesi ilgilendiriyor. 2027 yılında pasaport harçlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu değerin belirlenmesinden sonra pasaport harçları ile değerli kağıt kapsamında tahsil edilen defter bedellerine de zam gelecek.

6 aylık pasaport harcı yaklaşık 3 bin 588 liraya, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 143 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harcı, 5.245 TL; 2 yıllık pasaport harcı 8.563 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı ise yaklaşık 12.164 TL'ye yükselecek. Defter bedeliyle birlikte 10 yıllık pasaport için ödenecek toplam tutarın yaklaşık 18 bin 870 lira olması bekleniyor.

Mevcut tarifeden yararlanmak isteyen vatandaşların yıl sonuna kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

DEFTER BEDELİYLE BİRLİKTE TOPLAM ÖDEME

Harç ve defter bedeli dahil edildiğinde 2027 yılında ödenecek tahmini toplam tutarlar şu şekilde sıralanıyor:

6 aylık pasaport: 3.588 TL harç + 1.727 TL defter bedeli ile toplam 5.315 TL (2026'da 4.157,50 TL)

1 yıllık pasaport: 5.245 TL harç + 1.727 TL defter bedeli ile toplam 6.972 TL (2026'da 5.454 TL)

2 yıllık pasaport: 8.563 TL harç + 1.727 TL defter bedeli ile toplam 10.290 TL (2026'da 8.049,50 TL)

3 yıllık pasaport: 12.164 TL harç + 1.727 TL defter bedeli ile toplam 13.891 TL (2026'da 10.867 TL)

10 yıllık pasaport: 17.143 TL harç + 1.727 TL defter bedeli ile toplam 18.870 TL (2026'da 14.761,40 TL)

ÖĞRENCİ VE YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Harç muafiyeti bulunan 25 yaş altı öğrenciler ile hususi (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaport hak sahipleri ise harç ödemeden yalnızca 1.727 liralık defter bedelini yatırarak belgelerini alabilecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Nihai rakamlar, yıl bitmeden Resmi Gazete'de yayımlanacak karar ile kesinleşecek.