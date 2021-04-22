21-27 Nisan 2021 ŞOK market aktüel ürünleri neler? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK market 21-27 Nisan 2021 tarihleri için geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. 21-27 Nisan haftası için yayınlanan ŞOK market kataloğunda pek çok farklı ürün tüketicilerin beğenisine sunuldu. Peki 21-27 Nisan 2021 ŞOK market aktüel ürünleri neler?

21-27 NİSAN 2021 ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK market kataloğunun ilk sayfasında 20 Jant çocuk bisikleti 429 TL'ye satışa sunuldu. Yine başka bisiklet ve oyuncak modelleri yer aldı.

İkinci sayfada monitör, bilgisayar ürünleri, mouse ve çocuk pijamaları gibi ürünler bulunuyor. Bilgisayar mouse'u 99 TL'den satışa sunuldu.

Üçüncü sayfada ise pirinç, bulgur ve buğday unu gibi gıda ürünleri yer aldı. Ayrıca deterjanlar ve temizlik ürünleri de satışa sunuldu.



