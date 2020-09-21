21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı sorusu gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyan vatandaşlara her ay yatırılan evde bakım aylığı ile ilgili olarak güncel evde bakım parası yatan iller listesi araştırılıyor. Aynı zamanda evde bakım maaşı ödenen iller ile beraber ödemenin güncel durumu ile ilgili sorgulamanın nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. İşte tüm merak edilen detaylar...

21 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Son dakika evde bakım maaşı yatan iller düzenli olarak araştırılan ve sorgulanan konular arasında. Çünkü maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il bazında yatırılıyor. Bu nedenle vatandaşlar evde bakım parası yatan iller güncel listesini öğrenmek istiyor. 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller 34 il olarak belirlendi. Peki, güncel olarak evde bakım parası yatan iller hangileri?

Aksaray

Tokat

Afyonkarahisar

Kırıkkale

Ordu

Kırklareli

Diyarbakır

Edirne

Zonguldak

Mersin

Konya

Şanlıurfa

Tekirdağ

Aydın

Manisa

Uşak

İstanbul

Denizli

Bilecik

Adıyaman

Samsun

Antalya

Hatay

Kayseri

Bursa

İzmir

Giresun

Adana

Balıkesir

Bolu

Sakarya

Osmaniye

Çanakkale

Karabük

Evde bakım maaşı almak için %50 ve üzeri engelli olma şartı aranıyor. Bunun yanı sıra raporda ağır engelli bölümünde “evet” yazıyor olması da aranan şartlardan bir tanesi. Engellilik durumuna hastanelerdeki heyetler karar veriyor. Evde bakım aylığı; hasta, muhtaç ya da yaşlı olan kişilere değil de onlara bakan vatandaşlara veriliyor. Başvurular ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine ya da ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bakım ödemesine ilave olarak yaşlı kişinin kendisine de maaş ödemesi yapılabiliyor. Bunun için de bir takım şartların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yaşlılık sebebiyle çalışamayan ve geliri bulunmayan vatandaşlara halk arasında 65 yaş aylığı şeklinde geçen maaş bağlanıyor.