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21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından 21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller araştırılmaya devam ediyor. Bakım muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ve yaşlılar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım aylığı ile ilgili güncel gelişmeler merak ediliyor. Peki, 21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı sorusu gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyan vatandaşlara her ay yatırılan evde bakım aylığı ile ilgili olarak güncel evde bakım parası yatan iller listesi araştırılıyor. Aynı zamanda evde bakım maaşı ödenen iller ile beraber ödemenin güncel durumu ile ilgili sorgulamanın nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. İşte tüm merak edilen detaylar...

21 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Son dakika evde bakım maaşı yatan iller düzenli olarak araştırılan ve sorgulanan konular arasında. Çünkü maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il bazında yatırılıyor. Bu nedenle vatandaşlar evde bakım parası yatan iller güncel listesini öğrenmek istiyor. 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller 34 il olarak belirlendi. Peki, güncel olarak evde bakım parası yatan iller hangileri?

  • Aksaray
  • Tokat
  • Afyonkarahisar
  • Kırıkkale
  • Ordu
  • Kırklareli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Zonguldak
  • Mersin
  • Konya
  • Şanlıurfa
  • Tekirdağ
  • Aydın
  • Manisa
  • Uşak
  • İstanbul
  • Denizli
  • Bilecik
  • Adıyaman
  • Samsun
  • Antalya
  • Hatay
  • Kayseri
  • Bursa
  • İzmir
  • Giresun
  • Adana
  • Balıkesir
  • Bolu
  • Sakarya
  • Osmaniye
  • Çanakkale
  • Karabük

Evde bakım maaşı almak için %50 ve üzeri engelli olma şartı aranıyor. Bunun yanı sıra raporda ağır engelli bölümünde “evet” yazıyor olması da aranan şartlardan bir tanesi. Engellilik durumuna hastanelerdeki heyetler karar veriyor. Evde bakım aylığı; hasta, muhtaç ya da yaşlı olan kişilere değil de onlara bakan vatandaşlara veriliyor. Başvurular ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine ya da ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bakım ödemesine ilave olarak yaşlı kişinin kendisine de maaş ödemesi yapılabiliyor. Bunun için de bir takım şartların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yaşlılık sebebiyle çalışamayan ve geliri bulunmayan vatandaşlara halk arasında 65 yaş aylığı şeklinde geçen maaş bağlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun için vatandaşların ilk olarak T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Ardından çıkan sayfadaki arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazıldığı zaman açılan sayfada evde bakım aylığı ödemeleri konusunda detaylı bilgi çıkıyor. Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak da direkt olarak e-devlet sistemindeki ilgili sayfaya ulaşabilmek mümkün.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar ise pratik bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar, telefonlarındaki SMS alanında BAKIYE yazıp 4747’e mesaj göndererek bakiye takip işlemini gerçekleştirebiliyor. Mesaj gönderildiği zaman 1 SMS ücreti, operatör tarafından tahsil ediliyor.

2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusunun yanı sıra vatandaşlar tarafından maaşın güncel durumu da merak ediliyor. Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım maaşı 2020 yılı Temmuz ayında gerçekleşen zamla beraber 1.544,61 TL oldu. Bakan Selçuk da son olarak yaptığı açıklamada 2020 senesi Temmuz ve Aralık ayı dönemleri için evde bakım yardımının aylık olarak 1.544,61 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yine yandaşlara vericekler. Ekrem Başkanımızı Örnek alsınlar biraz. Ekmeğe %33 finansal düzenleme yaptı. Ayrım yapmadan Tüm İstanbulu kucakladı yine
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