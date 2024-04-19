21 Mart'ı bilmişti! Alman devinden Merkez Bankası kararı için yeni tahmin

Merkez Bankası, 25 Nisan'da faiz kararını açıklayacak. Önceki toplantıdaki faiz kararı yurt içinde sürprizle karşılanırken Deutsche Bank o ay yaptığı tahminin artışı öngörmüştü. Banka nisan ayı için de yeni tahmini açıkladı.

Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan notta Nisan toplantısında TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü.

Notta yerel seçimler öncesinde Mart ayı toplantısında 500 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına giden TCMB'nin sıkılaştırıcı önlemlerin dirençli iç talep, enflasyon göstergelerindeki yüksek seviyeler ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmek için muhtemelen bekle-gör modunda olacağı belirtildi.





