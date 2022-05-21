Kripto paralarda uzun süre görülen değer kaybı, FED faiz artışının açıklanmasıyla derinleşti. Bitcoin uzun bir süreden sonra 30 bin doların altında işlem görüyor. Peki 21 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...
21 Mayıs Cumartesi günü Bitcoin alış fiyatı 4464.550,61 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 464.550,45 TL oldu.
Bitcoin'in değeri, 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 2,68 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 29.272,25 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.272,24 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 2,52 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.968,4400 dolar, satış fiyatı ise 1.968,4300 Dolar oldu.
21 Mayıs Cumartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 31.239,1428 TL, satış fiyatı 31.238,9841 TL'dir.
Dogecoin 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 2,44 değer kaybına uğradı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0841Dolar, satış fiyatı ise 0,0840 Dolar oldu.
21 Mayıs Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,3347 satış fiyatı ise 1,3331 oldu.
Ripple 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 5,17 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4109 Dolar, satış fiyatı ise 0,4108 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5210 TL, satış fiyatı ise 6,5194 TL oldu.
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