Kripto paralarda uzun süre görülen değer kaybı, FED faiz artışının açıklanmasıyla derinleşti. Bitcoin uzun bir süreden sonra 30 bin doların altında işlem görüyor. Peki 21 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

21 Mayıs Cumartesi günü Bitcoin alış fiyatı 4464.550,61 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 464.550,45 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 2,68 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 29.272,25 , Bitcoin'in satış fiyatı 29.272,24 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 2,52 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.968,4400 dolar, satış fiyatı ise 1.968,4300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

21 Mayıs Cumartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 31.239,1428 TL, satış fiyatı 31.238,9841 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 2,44 değer kaybına uğradı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0841Dolar, satış fiyatı ise 0,0840 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

21 Mayıs Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,3347 satış fiyatı ise 1,3331 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 21 Mayıs Cumartesi günü yüzde 5,17 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,4109 Dolar, satış fiyatı ise 0,4108 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5210 TL, satış fiyatı ise 6,5194 TL oldu.



