FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 21 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Nisan 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

21 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Nisan 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

21.04.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan Perşembe haftanın dördüncü gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 21 Nisan'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Nisan 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

21 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Nisan 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Nisan'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

21 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 21 Nisan Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,6671 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,6631 liradan, satış fiyatı ise 14,6712 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8964 TL'den yapan euro şu anda 15,8729 TL alış ve 15,9200 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün artıştaKredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün artışta
Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklamasıErdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması
Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin! Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin!
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan 1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı!

SGK'dan 1.084 – 1.298- 2.354 TL para yardımı!

Tesla'dan rekor kâr! Yüzde 255 arttı

Tesla'dan rekor kâr! Yüzde 255 arttı

3600 ek gösterge sonrası yeni çalışma!

3600 ek gösterge sonrası yeni çalışma!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.