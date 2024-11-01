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21 paravan şirketle yüzlerce insanı dolandırmıştı! Dev otel firması iflas bayrağını çekti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.11.2024 16:30
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Bir iflas haberi de Yalova'dan geldi. Çok sayıda vatandaşı 'bedava tatil kazandınız' vaadi ile kandıran Karaderili Grup, iflas bayrağını çekti. İstanbul 1. İflas Dairesi, şirketin sahibi olduğu Kuşadası'ndaki 1276 yatak kapasiteli, 8 açık yüzme havuzu ve 1 aqua parkı bulunan lüks otelin iflasını duyurdu.

21 paravan şirketle yüzlerce insanı dolandırmıştı! Dev otel firması iflas bayrağını çekti...

Daha öncesinde çok sayıda vatandaşı 'bedava tatil kazandınız’ diyerek arayan Karaderili Grup, uyguladıkları manipülasyonla devre mülk satışı gerçekleştirerek 50 binin üzerinde vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıkmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yürütme sonrası şirketin üst düzey isimleri ve iş birlikçileri tutuklanmıştı.

BodrumOlay'ın haberine göre, Yalova ve Kuşadası merkezli faaliyetlerini yürüten şirkete ait olan oteller incelleme altına alındı. İstanbul 1. İflas Dairesi’nin 1 Kasım 2024 tarihli ilanı ile Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına karar verildi.

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110 BİN METREKARE ALANLIK DEV BİR ARAZİDEYDİ!

110.000 m²’lik yeşil alan içerisine kurulan, 8 açık yüzme havuzu ve 1 aqua parka sahip 1276 odalı Holiday & Leisure Club’ın iflasına karar verilirken, otel zincirinin dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin detaylar da ortaya çıkarıldı.

MİSAFİRİN GİYİM TARZINA GÖRE GİYİNEREK KANDIRDILAR

Milyonlarca insana telefon üzerinden ya da yüz yüze anketler düzenleyen şirket, daha sonrasında tüm katılımcıları arayarak “Bedava otel kazanan 20 kişi arasındanız” ifadelerini kullandı. Bu şekilde ücretsiz tatil vaadiyle on binlerce insanın toplantılara katılmasını sağlayan dolandırıcıların, misafirlerin giyim tarzlarına uygun kıyafetler giymiş personelle görüştürerek devre mülk satın almaya ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

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21 PARAVAN FİRMA İLE PARA TOPLUYORLARDI

21 paravan firma üzerinde para toplayan şebekenin, Yalova’da bulunan Terma City isimli devre mülk projesi üzerinden en az 50 bin kişiyi dolandırdığı aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası iflas Yalova
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