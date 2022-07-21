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21 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 21 Temmuz 2022 Perşembe

21.07.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın bilezik fiyatları, 21 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. İşte 21 Temmuz Perşembe günü güncel altın bilezik fiyatları...

21 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 21 Temmuz 2022 Perşembe

21 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Bilindiği üzere dolardaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar internette "21 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu?" konu başlığını sorguluyor. İşte detaylar...

21 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Temmuz Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 900,94 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 21 Temmuz 2022 itibariyle 888,58 TL alış ve 901,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 700,98 TL'den yapan 18 ayar altın ise 697,95 TL alış ve 698,06 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 645,80 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise - %0,28 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 535,28 TL alış ve 643,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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