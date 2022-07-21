21 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? 21 Temmuz 2022 Perşembe

Bitcoin ve kripto para piyasaları 21 Temmuz Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 21 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 21 Temmuz 2022 Perşembe günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 21 Temmuz Perşembe günü 404.902,24 TL alış, 404.869,04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 21 Temmuz Perşembe günü günü yüzde 2,31 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 22.804,97 Bitcoin'in satış fiyatı 22.803,10 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 21 Temmuz Perşembe günü yüzde 4,89 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.480,6700 satış fiyatı ise 1.480,6600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

21 Temmuz Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 26.289,2959 TL, satış fiyatı 26.289,1183 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 21 Temmuz Perşembe günü yüzde 2,82 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0685 Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

21 Temmuz Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2159 TL, satış fiyatı ise 1,2157 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 21 Temmuz Perşembe günü yüzde 5,13 düştü.

Ripple alış fiyatı 0,3567 Dolar, satış fiyatı ise 0,3566 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3332 TL, satış fiyatı ise 6,3314 TL oldu.



